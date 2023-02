Фанаты «Ман Сити» показали баннер со средним пальцем: «Расследуйте это»

Болельщики « » вывесили баннер по поводу расследования в отношении клуба.

6 февраля АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10.

Фанаты «горожан» во время матча 23-го тура Премьер-лиги с « » (3:1) показали бело-голубой баннер с изображением среднего пальца и надписью «Расследуйте это».

Кроме того, болельщики клуба из Манчестера вывесили баннер Pannick on the streets of London (искаженное «Паника на улицах Лондона» – строчка из песни Panic английской рок-группы The Smiths, выпущенной в 1986 году). Вероятно, это отсылка к тому, что для защиты в рамках этого дела «горожане» наняли адвоката Дэвида Панника.

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

