Уткин о деньгах для Мостового на лицензию тренера: «Есть ли смысл скидываться на вещь, которую он считает ненужной? Да еще и не нуждающемуся человеку»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Александр Мостовой деньги Футбол

Василий Уткин не понимает, зачем собирать деньги на обучение Александру Мостовому.

Ранее экс-полузащитник сборной России заявил: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров». Он уточнил: «За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много». Академия РФС ответила экс-хавбеку «Сельты»: «Набираем группу на лицензию «В-УЕФА», стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку». Позже Александр сообщил, что готов принять деньги от болельщиков.

«Есть ли смысл скидываться человеку на приобретение вещи, которую он сам считает ненужной и лишней? Да вдобавок еще и не нуждающемуся человеку.

Что-то странное происходит», – написал блогер и журналист.

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21 комментарий

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a2wai
Все правильно сказано.
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Куй Покагорячев
Владимир брал, Казань брал, лицензию не брал
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Spaten
Ну, не мелочись, Наденька!
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Дмитрий9779
Сначала кричал "я царь итак все знаю,зачем мне лицензия,я играл в футбол",теперь"дайте мне миллион,так и быть поучусь за ваш счёт",а нахрена такой нужен и главное кому(какому клубу).
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ qqblt
И все таки. Зачем Мосту миллион, когда обучение стоит 80 тыс. Требую спросить у него в интервью
Царский налог😎
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Пацанчик реальный
Ответ qqblt
Я тож реальный:) не переведу :)
Жадина!)
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qqblt
Ответ Пацанчик реальный
Переводи мне,я ему передам у меня у друга есть товарищ,который знает того,кто знает его!
Я тож реальный:) не переведу :)
0
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Пацанчик реальный
Ответ qqblt
Если ему нужно 80тыс и это тяжело готов сам оплатить кумиру школу.
Переводи мне,я ему передам у меня у друга есть товарищ,который знает того,кто знает его!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ qqblt
И все таки. Зачем Мосту миллион, когда обучение стоит 80 тыс. Требую спросить у него в интервью
Я так понимаю, что речь шла о разных видах лицензий. Мост имел ввиду самую топовую, он же топовый "тренер".
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donatodonatore
Ответ qqblt
И все таки. Зачем Мосту миллион, когда обучение стоит 80 тыс. Требую спросить у него в интервью
Чтобы 920 тыс.руб. себе вымутить. Все как в 1994 когда на чемпионат мира в США собирались ехать. Хитрый и жадный. Короче жлоб.
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samarskij-kuzmich
Ответ qqblt
И все таки. Зачем Мосту миллион, когда обучение стоит 80 тыс. Требую спросить у него в интервью
А подъёмные? Как же без них ))
+3
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+3
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Forte Live
Ответ Alex Legend
Не верю, что у Мостового закончились деньги
Слушай, какой моральный человек в Москву без денег едет? Ну пошёл в ресторан, туда-сюда, закусил и кончились!
+1
-1
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Alex Legend
Не верю, что у Мостового закончились деньги
+2
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Forte Live
Не могу понять, это отсутствие совести или мозгов у Моста?
+1
0
+1
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qqblt
Ответ qqblt
И все таки. Зачем Мосту миллион, когда обучение стоит 80 тыс. Требую спросить у него в интервью
Если ему нужно 80тыс и это тяжело готов сам оплатить кумиру школу.
+1
0
+1
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qqblt
И все таки. Зачем Мосту миллион, когда обучение стоит 80 тыс. Требую спросить у него в интервью
+8
-1
+7
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Аркадий Аркадич
Смысл есть. Чисто поугарать. Можно еще реалити-шоу замутить "Лицензионный Царь". Вася, ты ж ютуб-блогер, а не чувствуешь контент.
+2
0
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Михо
Это фигня, главное коменты починили) к слову, реклама все это время работала безупречно, правильные приоритеты
+1
0
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blaugrano
Теперь понятно почему Спортс упал - Мостовой решил получить лицензию.
А когда получит, наверное Вселенная схлопнется...
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-1
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ARTEM PROKAZOV
Ну тут фактит Вася
+2
-1
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Bartez1986
Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное. Совет для царя
+4
-1
+3
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