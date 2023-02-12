Уткин о деньгах для Мостового на лицензию тренера: «Есть ли смысл скидываться на вещь, которую он считает ненужной? Да еще и не нуждающемуся человеку»

не понимает, зачем собирать деньги на обучение Александру Мостовому.

Ранее экс-полузащитник сборной России заявил: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров». Он уточнил: «За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много». Академия РФС ответила экс-хавбеку «Сельты»: «Набираем группу на лицензию «В-УЕФА», стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку». Позже Александр сообщил, что готов принять деньги от болельщиков.

«Есть ли смысл скидываться человеку на приобретение вещи, которую он сам считает ненужной и лишней? Да вдобавок еще и не нуждающемуся человеку.

Что-то странное происходит», – написал блогер и журналист.

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