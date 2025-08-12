Энрике о Доннарумме вне заявки «ПСЖ»: «Он один из лучших в мире, а как человек даже лучше. Это мое трудное решение, оно связано с тем, какой вратарь нужен моей команде»

Луис Энрике высказался о ситуации Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«ПСЖ» не внес 26-летнего вратаря сборной Италии в заявку на Суперкубок Европы против «Тоттенхэма », который пройдет 13 августа в Удине. Джанлуиджи может покинуть парижский клуб этим летом или в 2026 году в качестве свободного агента.

«Доннарумма – один из лучших вратарей мира, в этом нет сомнений. А как человек он даже лучше.

Но такова жизнь футболистов топ-уровня. И я несу ответственность за это трудное решение. Если бы это было легко, любой бы это сделал. Эти решения связаны с тем, какой вратарь нужен моей команде.

Очевидно, что все мы внесли вклад в то, чего достигли в прошлом сезоне. Игрокам пришлось пойти на некоторые жертвы. Никто не верил в нас. Но в нынешнем сезоне перед нами очень сложная задача – продемонстрировать, что мы все еще можем побеждать», – сказал главный тренер «Пари Сен-Жермен » Энрике в интервью Sky Sport.

