У «Рубина» два поражения подряд с общим счетом 1:8 – от ЦСКА и «Зенита»
«Рубин» уступил в двух матчах подряд, пропустив 8 голов.
«Зенит» сегодня на своем поле крупно победил «Рубин» (3:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
9 августа команда тренера Рашида Рахимова была разгромлена ЦСКА в Москве со счетом 1:5 в 4-м туре Мир РПЛ.
До этого у казанцев были четыре игры без поражений – три победы и ничья.
17-го «Рубин» примет «Ростов» в рамках Премьер-лиги, а 23-го – «Спартак».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
