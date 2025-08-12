У «Рубина» два поражения подряд с общим счетом 1:8 – от ЦСКА и «Зенита»

«Рубин» уступил в двух матчах подряд, пропустив 8 голов.

«Зенит » сегодня на своем поле крупно победил «Рубин» (3:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

9 августа команда тренера Рашида Рахимова была разгромлена ЦСКА в Москве со счетом 1:5 в 4-м туре Мир РПЛ.

До этого у казанцев были четыре игры без поражений – три победы и ничья.

17-го «Рубин » примет «Ростов» в рамках Премьер-лиги, а 23-го – «Спартак».