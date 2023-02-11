Академия РФС – Мостовому: «Набираем группу на лицензию «В-УЕФА», стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку!»

Академия РФС отреагировала на слова Александра Мостового о тренерской лицензии.

Бывший полузащитник «Сельты» заявил, что планирует ее получить, если кто-то поможет заплатить около 1 млн рублей за обучение.

«Александр Владимирович, прямо сейчас у нас идет набор группы на лицензию «В-УЕФА».

Начинаем 14 марта, стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку!» – сказано в сообщении в телеграм-канале организации.

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