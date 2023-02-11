Академия РФС – Мостовому: «Набираем группу на лицензию «В-УЕФА», стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку!»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Футбол

Академия РФС отреагировала на слова Александра Мостового о тренерской лицензии.

Бывший полузащитник «Сельты» заявил, что планирует ее получить, если кто-то поможет заплатить около 1 млн рублей за обучение.

«Александр Владимирович, прямо сейчас у нас идет набор группы на лицензию «В-УЕФА».

Начинаем 14 марта, стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку!» – сказано в сообщении в телеграм-канале организации.

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23 комментария

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prist
Троллинг царского уровня!)
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Ковид 07.10.52
Неактуально, нужна азиатская...
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Сергей Галынский
Царь спонсоров ищет
Может скинемся, пацаны?
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Алексей Тарлыков
Какие 80 тысяч, вы чего его отмазки лишаете? Где миллионы?
+1
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Виталий Желтоусов
Не царское это дело лицензия В. Ему бы сразу в Реал!!!
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Никому_никабельный
Ответ Spaten
Идите в УЕФА со своей В-УЕФА ,пришёл ответ
Совсем АФУЕли там в Академии своей
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Никому_никабельный
А срок обучения какой? Успеет к началу нового сезона?
+2
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Бродяга-симпатяга
Троллинг, достаточно неплохой
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brt202
Это что за предложение д`Артаньяну!
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ArtBro
Категория B не даёт права тренировать клубы Премьер Лиги в РПЛ и других европейских чемпионатов. А Царь, как я понял, меньшего не рассматривает
+1
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Доктор Верховцев
Ты как челобитную царю подаёшь?!
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AuroraBorealis
Ответ Валентина Николаевна
Звучит как издевательство над Мостовым
Ну так и есть )))
+7
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Валентина Николаевна
Звучит как издевательство над Мостовым
+12
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Spaten
Идите в УЕФА со своей В-УЕФА ,пришёл ответ
+2
0
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Михо
80 000 это обучение. И 920 000 за то чтобы Царь соизволил
+8
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Геннадий Тимченко
Ответ Pok_Toholo
Какой телеграмм, вы приказ о зачислении к нему лично принесите, или под дверь просуньте. Потому что он вам не откроет.
никаких приказов, сразу лицензию несите... сказал же: надо получать🤣
+21
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Andreir888
Ответ Pok_Toholo
Какой телеграмм, вы приказ о зачислении к нему лично принесите, или под дверь просуньте. Потому что он вам не откроет.
А чего? Царь ведь как никак!))
+8
0
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dmitriy1981
80 000? Это ж сколько пол-литровок?
+5
0
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Evgeny Trifonov
Это сколько шампуня можно купить
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Pertinax Gandi
Царю лицензию B? Вы там не отдупляетесь чтоль совсем? Только Pro и никак иначе!
+6
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Pok_Toholo
Какой телеграмм, вы приказ о зачислении к нему лично принесите, или под дверь просуньте. Потому что он вам не откроет.
+35
-1
+34
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Фут.Боль
Ещё и заявку подавать нужно? Какие-то не человеческие условия предлагают.
+69
-1
+68
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Sinister Kid
И миллион алых роз на выпуск!
+10
-1
+9
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