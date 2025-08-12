«Боруссия» предложила 20 млн евро за Фабиу Силву, «Вулвс» требуют 25 млн и бонусы. Дортмундцы изучают альтернативные варианты (A Bola)

«Вулверхэмптон» не отпускает Фабиу Силву в «Боруссию».

По информации A Bola, во вторник дортмундский клуб предложил 20 миллионов евро за португальского нападающего, но получил отказ. Англичане требуют 25 млн евро и бонусы.

Отмечается, что «Боруссия » уже изучает рынок в поисках других вариантов.

Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе». В Ла Лиге португалец забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь .