«Боруссия» предложила 20 млн евро за Фабиу Силву, «Вулвс» требуют 25 млн и бонусы. Дортмундцы изучают альтернативные варианты (A Bola)
«Вулверхэмптон» не отпускает Фабиу Силву в «Боруссию».
По информации A Bola, во вторник дортмундский клуб предложил 20 миллионов евро за португальского нападающего, но получил отказ. Англичане требуют 25 млн евро и бонусы.
Отмечается, что «Боруссия» уже изучает рынок в поисках других вариантов.
Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе». В Ла Лиге португалец забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
