Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
12 августа 16:00, Летцигрунд
Не начался
12 августа 17:00, Тиволи Ной
Не начался
12 августа 19:00, U-Power Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?33439 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
