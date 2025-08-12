Роберт Левандовски: «Сказал «МЮ» да, но «Боруссия» хотела заработать больше. Возможно, это повод для сожалений, но я поиграл за «Баварию», «Барселону» и доволен карьерой»
Роберт Левандовски вспомнил, как собирался перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Я обдумал предложение «МЮ» и сказал да. Я хотел перейти в «Манчестер», увидеться с Алексом Фергюсоном.
«Боруссия» не хотела меня продавать, зная, что сможет заработать больше и что я могу еще год-два подождать. Но я действительно дал «МЮ» согласие.
Возможно, это повод для сожалений, но я поиграл за «Баварию», «Дортмунд» и «Барселону» и, должен сказать, очень доволен своей карьерой.
У меня нет ощущения, что я что-то упустил. Каждый мой переход, каждое решение были сделаны потому, что мне этого хотелось», – сказал форвард в интервью BBC.
