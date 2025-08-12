Сен-Максимен перешел в «Америку». Мексиканский клуб заплатил «Аль-Ахли» 12 млн долларов
Аллан Сен-Максимен будет играть в чемпионате Мексики.
28-летний вингер покинул «Аль-Ахли» и присоединился к «Америке».
По данным ESPN, клуб из Саудовской Аравии получил около 12 млн долларов.
Последний сезон француз провел в «Фенербахче» на правах аренды и забил 4 гола в 20 играх в лиге Турции. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Ньюкасла» и «Ниццы» можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/ClubAmerica
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Америки»
