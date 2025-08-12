«Ливерпуль» «провел позитивные переговоры» по Леони. «Парма» хочет 30 млн евро и бонусы за 18-летнего защитника (Джанлука Ди Марцио)

«Ливерпуль» работает над подписанием Джованни Леони.

Английский клуб «провел позитивные переговоры» о трансфере защитника «Пармы», сообщает Джанлука Ди Марцио.

Итальянцы рассчитывают выручить 30 млн евро и бонусы за 18-летнего футболиста. Стороны могут добиться прогресса в переговорах в ближайшие часы. Финансовый аспект не считается проблемой для «Ливерпуля », несмотря на его траты в это трансферное окно.

Отмечается, что в «Парме» «будут рады» заключить сделку со столь крупным клубом.

В прошлом сезоне Серии А Леони провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь .