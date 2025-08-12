Биссума из-за опозданий не включен в заявку «Тоттенхэма» на матч за Суперкубок Европы с «ПСЖ»

Ив Биссума не сыграет в матче за Суперкубок Европы по дисциплинарным причинам.

Главный тренер «Тоттенхэма » Томас Франк сообщил, что 28-летний полузащитник не был включен в заявку на игру против «ПСЖ » из-за опозданий.

«Он опаздывал уже несколько раз, и это происходило слишком часто.

Хотя и нужно любить своих игроков, также нужно предъявлять к ним требования, [невыполнение которых] будет иметь последствия. И это стало следствием [его поведения]», – сказал Франк.

Матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм» состоится 13 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.