Биссума из-за опозданий не включен в заявку «Тоттенхэма» на матч за Суперкубок Европы с «ПСЖ»
Ив Биссума не сыграет в матче за Суперкубок Европы по дисциплинарным причинам.
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк сообщил, что 28-летний полузащитник не был включен в заявку на игру против «ПСЖ» из-за опозданий.
«Он опаздывал уже несколько раз, и это происходило слишком часто.
Хотя и нужно любить своих игроков, также нужно предъявлять к ним требования, [невыполнение которых] будет иметь последствия. И это стало следствием [его поведения]», – сказал Франк.
Матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм» состоится 13 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
