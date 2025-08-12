Семак о 3:0 с «Рубином»: «Первый тайм был хорошим по качеству, не хватало только моментов. По второму осталось двоякое впечатление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Рубином».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:0 во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Первый тайм был хорошим по качеству. Может быть, только моментов не хватало.

По второму тайму осталось двоякое впечатление. С одной стороны, забили и выиграли. Но и ошибок стало гораздо больше. Может быть, это связано с усталостью.

Оборона сыграла не лучшим образом. Хорошо, что гол в наши ворота отменили. Когда забили, то соперник пошел вперед, и мы воспользовались свободным пространством», – сказал Семак .