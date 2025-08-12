Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» надо больше поддерживать своих воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров. У «Локо» и ЦСКА ставка на русских игроков»

Зампред Госдумы хочет, чтобы «Спартак» больше поддерживал своих воспитанников.

«Матч с «Локомотивом » был контрастным. Они играют с опорой на своих воспитанников, русских игроков, которые хорошо смотрятся. И ЦСКА тоже делает ставку на российских игроков и воспитанников.

В «Спартаке », к сожалению, таких немного. Неплохо показывает себя Дмитриев в последних матчах. «Спартаку» надо тоже больше думать, чтобы поддержать своих воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров», – заявил первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака » Александр Жуков.