  • Рахимов об отмене гола в матче с «Зенитом»: «Не совсем понял решение. Откуда начинается рука? Тесленко играл плечом»
Рахимов об отмене гола в матче с «Зенитом»: «Не совсем понял решение. Откуда начинается рука? Тесленко играл плечом»

Рашид Рахимов не понял отмену гола в матче с «Зенитом».

«Рубин» потерпел поражение от петербургского клуба со счетом 0:3 во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. На 61-й минуте нападающий казанцев Мирлинд Даку поразил ворота соперника, но судья Сергей Чебан после повтора отменил гол. Арбитр объявил, что Егор Тесленко подыграл себе рукой по ходу атаки.

– Не сказал бы, что наш план не сработал. В старте вышло много футболистов, которые получали мало игрового времени. Естественно, хорошего взаимопонимания не было, было много потерь. Но в плане дисциплины все было неплохо.

В игре многое поменял эпизод, когда не был засчитан гол. И первый пропущенный нами мяч.

– Будут комментарии по отмененному голу и пенальти в ворота «Рубина»?

– Пенальти был легковесный. Даже если игрок задел соперника, то он не ставил ногу.

А по руке, я тоже не понимаю. Откуда начинается рука? Он играл плечом. Я не совсем понял решение, – сказал главный тренер «Рубина».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
