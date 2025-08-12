  • Спортс
  • Глава «Вильярреала» Роч о матче с «Барсой» в США: «Важное событие. Фанаты столкнутся с неудобствами, но перелет будет для них бесплатным, кто не захочет – получит скидку на абонемент, компенсацию»
Глава «Вильярреала» Роч о матче с «Барсой» в США: «Важное событие. Фанаты столкнутся с неудобствами, но перелет будет для них бесплатным, кто не захочет – получит скидку на абонемент, компенсацию»

Президент «Вильярреала» прокомментировал проведение матча в США.

Сообщалось, что Ла Лига провела предварительные переговоры о переносе матча «Барселоны» и «Вильярреала», который должен состояться в декабре на «Эстадио де ла Серамика», на арену «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

«Думаю, это прекрасная идея, над которой работали четыре или пять лет. Шли разговоры об игре с «Атлетико», но не сложилось.

В США пройдет ЧМ-2026, там прошел клубный ЧМ. Для нас это прекрасная возможность, если все получится, то мы будем первыми командами, которые проведут важный матч чемпионата в другой стране. Это очень важное событие.

Наши болельщики столкнутся с некоторыми неудобствами, но мы предпримем два ключевых шага: те, кто захочет отправиться в Майами, полетят туда бесплатно. А те, кто не сможет или не захочет, получат скидку 20% на абонемент клуба. Болельщики получат компенсацию. Благо футбола, «Вильярреала» и Ла Лиги – в приоритете. Об этом матче будут говорить до 20 декабря», – сказал Фернандо Роч.

Источник: As
