ЦСКА продал Рошу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Защитник Виллиан Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру».
Московский клуб объявил, что 30-летний бразилец продолжит карьеру в ОАЭ.
Сообщалось, что армейцы продали футболиста «Аль-Джазире» за 5 млн евро.
Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. Он провел 107 матчей за клуб, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
С москвичами Роша выиграл два FONBET Кубка России и Olimpbet Суперкубок России.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ЦСКА
