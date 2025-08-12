26

ЦСКА продал Рошу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

Защитник Виллиан Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру».

Московский клуб объявил, что 30-летний бразилец продолжит карьеру в ОАЭ. 

Сообщалось, что армейцы продали футболиста «Аль-Джазире» за 5 млн евро.

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. Он провел 107 матчей за клуб, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.

С москвичами Роша выиграл два FONBET Кубка России и Olimpbet Суперкубок России.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ЦСКА
logoВиллиан Роша
трансферы
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига ОАЭ
logoАль-Джазира
