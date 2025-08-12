ЦСКА продал Рошу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

Защитник Виллиан Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру».

Московский клуб объявил, что 30-летний бразилец продолжит карьеру в ОАЭ.

Сообщалось , что армейцы продали футболиста «Аль-Джазире» за 5 млн евро.

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. Он провел 107 матчей за клуб, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь .



С москвичами Роша выиграл два FONBET Кубка России и Olimpbet Суперкубок России.