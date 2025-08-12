  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» и «Юве» заинтересованы в бесплатном трансфере Гехи в 2026-м. Защитник готов остаться в «Пэлас» на год, если «Ливерпуль» не предложит 40 млн фунтов
16

«Барса» и «Юве» заинтересованы в бесплатном трансфере Гехи в 2026-м. Защитник готов остаться в «Пэлас» на год, если «Ливерпуль» не предложит 40 млн фунтов

«Барселона» и «Ювентус» хотели бы подписать Марка Гехи бесплатно.

Как сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс, испанский и итальянский клубы заинтересованы в подписании защитника «Кристал Пэлас» на правах свободного агента в следующем году.

Ранее стало известно, что переговоры о трансфере 25-летнего футболиста начал «Ливерпуль». По информации Ааронса, «орлы» хотят продать Марка сейчас, чтобы не потерять его бесплатно, но главный тренер команды Оливер Гласнер предпочел бы сохранить его еще на сезон.

Отмечается, что Гехи готов остаться в «Пэлас», если «Ливерпуль» не сможет предложить требуемую сумму в 40 миллионов фунтов.

Кто выиграет Суперкубок Европы?2168 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Эда Ааронса
logoМарк Гехи
logoКристал Пэлас
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoЮвентус
возможные трансферы
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoОливер Гласнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Семак о 3:0 с «Рубином»: «Первый тайм был хорошим по качеству, не хватало только моментов. По второму осталось двоякое впечатление»
26 секунд назад
ЦСКА продал Рошу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ
11 минуту назад
Роберт Левандовски: «Сказал «МЮ» да, но «Боруссия» хотела заработать больше. Возможно, это повод для сожалений, но я поиграл за «Баварию», «Барселону» и доволен карьерой»
813 минут назад
«Ливерпуль» «провел позитивные переговоры» по Леони. «Парма» хочет 30 млн евро и бонусы за 18-летнего защитника (Джанлука Ди Марцио)
619 минут назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Карабах» забил 5 голов «Шкендия-79»
4620 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» играет с «Динамо» Махачкала, «Зенит» разгромил «Рубин», «Акрон» одолел ЦСКА
77727 минут назадLive
«Зенит» одержал первую крупную победу в новом сезоне. Год назад их было уже 4
2137 минут назад
17-летний Шилов в дебютной игре за «Зенит» забил и заработал пенальти. Вингер вышел на 66-й минуте в матче Кубка России с «Рубином»
5144 минуты назадФото
Магуайр о возвращении Роналду в «МЮ»: «Мы играли кошмарно, а он все равно забивал – настолько он хорош. Нам просто не удалось встроить его в игру, было видно, насколько он расстроен»
1344 минуты назад
«Зенит» разгромил «Рубин» – 3:0. 17-летний Шилов забил в дебютном матче, у Кассьерры дубль
8644 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Биссума из-за опозданий не включен в заявку «Тоттенхэма» на матч за Суперкубок Европы с «ПСЖ»
16 минут назад
«Зенит» держал 22-ю крупную победу в Кубке России. Больше только у «Спартака» – 23
113 минут назад
Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» надо больше поддерживать своих воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров. У «Локо» и ЦСКА ставка на русских игроков»
717 минут назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» играет с «Монцей»
17сегодня, 17:00Live
Сен-Максимен перешел в «Америку». Мексиканский клуб заплатил «Аль-Ахли» 12 млн долларов
222 минуты назадФото
«Спартак» – «Динамо» Махачкала – 0:0, онлайн-трансляция. Заболотный, Угальде, Дмитриев, Хлусевич, Пальцев и Сердеров играют
3227 минут назадLive
У «Рубина» два поражения подряд с общим счетом 1:8 – от ЦСКА и «Зенита»
535 минут назад
«Боруссия» предложила 20 млн евро за Фабиу Силву, «Вулвс» требуют 25 млн и бонусы. Дортмундцы изучают альтернативные варианты (A Bola)
143 минуты назад
«Севилья» арендовала вратаря сборной Греции Влаходимоса у «Ньюкасла» на сезон
1сегодня, 17:03Фото
Кахигао заявил, что останется спортдиректором «Спартака»: «Да, конечно»
9сегодня, 16:59