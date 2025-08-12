«Барса» и «Юве» заинтересованы в бесплатном трансфере Гехи в 2026-м. Защитник готов остаться в «Пэлас» на год, если «Ливерпуль» не предложит 40 млн фунтов
«Барселона» и «Ювентус» хотели бы подписать Марка Гехи бесплатно.
Как сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс, испанский и итальянский клубы заинтересованы в подписании защитника «Кристал Пэлас» на правах свободного агента в следующем году.
Ранее стало известно, что переговоры о трансфере 25-летнего футболиста начал «Ливерпуль». По информации Ааронса, «орлы» хотят продать Марка сейчас, чтобы не потерять его бесплатно, но главный тренер команды Оливер Гласнер предпочел бы сохранить его еще на сезон.
Отмечается, что Гехи готов остаться в «Пэлас», если «Ливерпуль» не сможет предложить требуемую сумму в 40 миллионов фунтов.
