Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом мира. Он хочет остаться как минимум до конца контракта
Карло Анчелотти не намерен покидать «Реал».
Итальянец хочет остаться в мадридском клубе как минимум до 2024 года, когда истекает его контракт, сообщает Marca. При этом Анчелотти готов тренировать «Реал» и после этого срока.
Отмечается, что Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом мира. А никаких договоренностей с другими командами – в том числе со сборной Бразилии – у него нет.
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Нужно брать молодого тренера с новыми идеями и современным взглядом на футбол ,а этого физрука с его анти-футболом выкидывать из клуба
Требл - это не трофей. «Реал» по факту является величайшим клубом в истории футбола безальтернативно
Ты хоть знаешь как начиналась история бчк и кто её настоящие легенды?)