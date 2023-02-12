Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом мира. Он хочет остаться как минимум до конца контракта

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти не намерен покидать «Реал».

Итальянец хочет остаться в мадридском клубе как минимум до 2024 года, когда истекает его контракт, сообщает Marca. При этом Анчелотти готов тренировать «Реал» и после этого срока.

Отмечается, что Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом мира. А никаких договоренностей с другими командами – в том числе со сборной Бразилии – у него нет.

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39 комментариев

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m053
Анчелотти прав. И те, кто не согласен, тоже правы. Через несколько дней все увидим
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gPk
Зачем Перес в клубе держит это днище уровень которого -Эвертон.
Нужно брать молодого тренера с новыми идеями и современным взглядом на футбол ,а этого физрука с его анти-футболом выкидывать из клуба
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Homelender_666
Ответ M93
Реал действующий чемпион Испании. Барселона пока ещё ничего не выиграла.
Просто очередной падаван ригоберки отрабатывает свои 15 рублей)
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werley
Все равно не считаю Анчелотти лучшим тренером мира. Я пристально наблюдал за Эвертоном, когда он возглавлял эту команду. Так вот, ничего выдающегося, абсолютно ничего. Понятно, его Эвертон был лучше, чем нынешний, ну так это не удивительно. Но все равно, средняя команда выглядела как средняя команда, только и всего. Анчелотти хорош там, где нужно наладить комфортную для звезд психологическую обстановку, не перегружать их тактикой и не мешать им выполнять свою работу. Во всех остальных случаях его система не выглядит какой-то прорывной.
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Совесть Черданцева
Это прекрасно, но что-то мне кажется, что если не будет Ла Лиги, ЛЧ и Кубка, то Папу Карло попросят на выход (как после сезона 14/15)
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Cruel Snake
Ответ QWertY
Как они могут быть лучшими в мире, если в Испании их сажает на клык Хави?
«Барселона» с него вообще не слазит. На данный момент 2 трофея за 4 сезона. И то второй только недавно выиграли, дай Бог последний
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Igor Shalamov
Ответ Андрей Хенто
А требл это какой-то трофей? И без треблов Мадрид один из самых титулованных клубов планеты.
помню как в начале 10х барселонских уверяли, что 2 победа подряд в ЛЧ это будет признаком лучшего клуба в истории. Они правы, в итоге кубок взял Реал Мадрид. И настоящий требл это 3 ЛЧ подряд!!!
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Андрей Хенто
А требл это какой-то трофей? И без треблов Мадрид один из самых титулованных клубов планеты.
Что такое требль урал мадриду во все несниться,рас так о каком лучшем клубе речь идет?
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Golos Razuma
Если не зацепит ЛЧ или Ла Лигу, то Перес отправит его на пенсию летом. Он не из тех кто любит ждать и надеятся.
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Cevin Cigan
Ответ Лысый Папа
я жил в мадриде пару месяцев, и даже там реал не считают лучшим клубом в мире.
Судя по твоим умозаключениям,ты не жил,а бомжевал в Мадриде!
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Лысый Папа
Ответ Tpy6kaMerlina
Глупо уходить из лучшего клуба. Рано или поздно любого тренера уволят, но вот самому отказаться от возможности работать в Реале... куда вообще потом переходить и где получать удовольствие от работы, если в любом другом клубе будут худшие по сравнению с Мадридом игроки, болельщики и скорее всего соперники (за исключением АПЛ)
болельщики мадрида, именно мадрида как города, самые неадекватные и презираемые в самой испании, не говоря уже о европе.
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Kyancey
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Судейский клуб? Вспомни, как кое-кто выиграл ЛЧ 2006, 2009, 2011
Требл - это не трофей. «Реал» по факту является величайшим клубом в истории футбола безальтернативно
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андрей кольцов
Ответ Адепт Суперлиги
КЧМ не считается трофеем?
Увы
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Лысый Папа
Ответ koshaus
Реал и есть лучший клуб мира. У секты адептов клуба, второй год подряд играющего в ЛЕ, жесткая ломка после этих слов, как у одержимых бесами при виде распятия.
я жил в мадриде пару месяцев, и даже там реал не считают лучшим клубом в мире.
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krealpmoney
Ответ Лысый Папа
Комментарий удален модератором
Вот ты меня расмешн, расмешнил... расмешнил аш.... ша... расме расм расме мм расмеяллись лясь
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Брукс Хэтлин
Анчелотти заслужил остаться на сезон как минимум. Очень трудно найти тренера для Реала, Анчелотти согласился и опять сотворил историю.
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Tpy6kaMerlina
Глупо уходить из лучшего клуба. Рано или поздно любого тренера уволят, но вот самому отказаться от возможности работать в Реале... куда вообще потом переходить и где получать удовольствие от работы, если в любом другом клубе будут худшие по сравнению с Мадридом игроки, болельщики и скорее всего соперники (за исключением АПЛ)
+1
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Minuvert
Ответ Адепт Суперлиги
КЧМ не считается трофеем?
В определённых кругах считается, а в других считается бумажным, тут смотря к какой категории Вы относитесь
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koshaus
Реал и есть лучший клуб мира. У секты адептов клуба, второй год подряд играющего в ЛЕ, жесткая ломка после этих слов, как у одержимых бесами при виде распятия.
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Лысый Папа
Комментарий удален
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Filipp Gorski
Ответ Minuvert
Пересу нужны трофеи, без них никакого продолжения контракта не будет
Тогда пускай раскошелится на усиление состава
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белошип
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Опять фанатки полосатого кабинета говорят о судьях
Ты хоть знаешь как начиналась история бчк и кто её настоящие легенды?)
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Адепт Суперлиги
Лучший клуб мира должен играть в лучшем турнире мира, а это Суперлига!
+1
-1
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Адепт Суперлиги
Ответ Minuvert
Пересу нужны трофеи, без них никакого продолжения контракта не будет
КЧМ не считается трофеем?
+5
-3
+2
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Какаджан Игдиров
Ответ QWertY
Они в Испании не лучшие
Болелы участника второсортного турнира из спортс не согласны с Анчелоти
+11
-4
+7
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