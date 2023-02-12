Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом мира. Он хочет остаться как минимум до конца контракта

не намерен покидать « ».

Итальянец хочет остаться в мадридском клубе как минимум до 2024 года, когда истекает его контракт, сообщает Marca. При этом Анчелотти готов тренировать «Реал» и после этого срока.

Отмечается, что Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом мира. А никаких договоренностей с другими командами – в том числе со сборной – у него нет.

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