Анчелотти выиграл 25-й трофей в карьере тренера и 9-й – с «Реалом»
Карло Анчелотти выиграл 25-й трофей в тренерской карьере.
«Реал» под руководством итальянского специалиста стал клубным чемпионом мира, обыграв «Аль-Хилаль» – 5:3.
Это 9-й трофей, который тренер выиграл с «Реалом».
Ранее Анчелотти выиграл 8 титулов с «Миланом», по 3 – с «Челси» и «Баварией», по одному – с «Ювентусом» и «ПСЖ».
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