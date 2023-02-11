Анчелотти выиграл 25-й трофей в карьере тренера и 9-й – с «Реалом»

Теги ПСЖ Милан Карло Анчелотти Челси Ювентус Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Футбол

Карло Анчелотти выиграл 25-й трофей в тренерской карьере. 

«Реал» под руководством итальянского специалиста стал клубным чемпионом мира, обыграв «Аль-Хилаль» – 5:3.

Это 9-й трофей, который тренер выиграл с «Реалом». 

Ранее Анчелотти выиграл 8 титулов с «Миланом», по 3 – с «Челси» и «Баварией», по одному – с «Ювентусом» и «ПСЖ». 

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26 комментариев

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RembaXXX
Ответ Artem Piatkov
Ну чем не лучший в истории? 25 трофеев в карьере, включая 4 ЛЧ, 3 КЧМ и 5 Чемпионских титулов в топ-5 Чемпионатах Не хуже Моуриньо и Гвардиолы, даже у Ферги при 13 АПЛ всего 2 ЛЧ
Зидан еще может обойти. Больше конкурентов то наверное и нет.
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predMBAPPE
Опять эти недолеланные суют Барсу) никак от суперкубка не отойдёте? Думаете придаст кубок уверенности? Вас я смоирю вообще не напрягает тот факт что Реал пропустил 3 мяча от Аль-никто?!?
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Роман
Всё просто. Болейте за Реал.
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Роман
С победой лучший клуб Европы.
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Mario Enzo
Карло молоток. Надо идти за 10-ым с "Мадридом"
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Игорь Новиков
Папа хорош. Ещё может.
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Шем
Ответ Маноло Санчи́с
Не хило у кого-то подгорает)) Целый шквал минусов на ветке))
Тоже заметил, даже обычное поздравление с победой и то получает кучу минусов.
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Homelender_666
Великий тренер. Его Реал веселее, чем у Зидана.
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Ну чем не лучший в истории? 25 трофеев в карьере, включая 4 ЛЧ, 3 КЧМ и 5 Чемпионских титулов в топ-5 Чемпионатах Не хуже Моуриньо и Гвардиолы, даже у Ферги при 13 АПЛ всего 2 ЛЧ
Ты хоть сам футбол-то вообще смотришь, артемка, или только циферки в протоколах чекаешь
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VuNePonimaete
Ответ Artem Piatkov
Ну чем не лучший в истории? 25 трофеев в карьере, включая 4 ЛЧ, 3 КЧМ и 5 Чемпионских титулов в топ-5 Чемпионатах Не хуже Моуриньо и Гвардиолы, даже у Ферги при 13 АПЛ всего 2 ЛЧ
Осталось трофей со сборной взять
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Jesse Boy
великий работяга, респект ему и уважуха
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emptinesspetr
Мне казалось, что Анчелотти и с Реалом уже штук 25 выиграл. Поверхностно слежу за ЛЧ и Ла Лигой, но замечаю, что Реал постоянно что-то выигрывает.
+3
-3
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Xabi Alonso78
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Вылеты в ЛЕ просто так не залечиваются)
+15
-7
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FantasticFede
Ответ Криштиану Роналду
Реал Мадрид и всех его фанатов с победой! Этот трофей должен дать команде победный настрой на оставшуюся часть сезона.
Классно всех заминусовал.
+4
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Маноло Санчи́с
Не хило у кого-то подгорает)) Целый шквал минусов на ветке))
+25
-10
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Руслан Узденов
Ала Мадрид!!!
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белошип
Комментарий удален
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MADRiD_00
Мадрид это — Вершина футбола! Всех с победой!
+9
-4
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Андрей Хенто
Мои поздравления Карло с очередным трофеем и надеюсь, что не последним с Мадридом. Великий тренер!
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JuVero
Ответ Криштиану Роналду
Реал Мадрид и всех его фанатов с победой! Этот трофей должен дать команде победный настрой на оставшуюся часть сезона.
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-9
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max mystique
Еее всех с победой! Порезвились сегодня конечно знатно, надеюсь трофей придаст уверенности команде в дальнейшем! Карло топ!
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Jon Snow
Ответ Artem Piatkov
Ну чем не лучший в истории? 25 трофеев в карьере, включая 4 ЛЧ, 3 КЧМ и 5 Чемпионских титулов в топ-5 Чемпионатах Не хуже Моуриньо и Гвардиолы, даже у Ферги при 13 АПЛ всего 2 ЛЧ
Всем. Лучший тренер в истории.
+8
-8
0
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белошип
Гениальный Папа Карло)
+6
-4
+2
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Cruel Snake
Папа Карло 👋👌💪🔥
+5
-5
0
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Artem Piatkov
Ну чем не лучший в истории?
25 трофеев в карьере, включая 4 ЛЧ, 3 КЧМ и 5 Чемпионских титулов в топ-5 Чемпионатах

Не хуже Моуриньо и Гвардиолы, даже у Ферги при 13 АПЛ всего 2 ЛЧ
+23
-11
+12
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