Анчелотти выиграл 25-й трофей в карьере тренера и 9-й – с «Реалом»

выиграл 25-й трофей в тренерской карьере.

« » под руководством итальянского специалиста стал клубным чемпионом мира, обыграв «Аль-Хилаль» – 5:3.

Это 9-й трофей, который тренер выиграл с «Реалом».

Ранее Анчелотти выиграл 8 титулов с « », по 3 – с « » и «Баварией», по одному – с « » и «ПСЖ».

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