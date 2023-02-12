Анчелотти о будущем в «Реале»: «Не уйду, пока меня не выгонят»
Карло Анчелотти высказался о своем будущем в «Реале».
Главный тренер мадридского клуба поделился мнением после победы в клубном чемпионате мира.
«Не уйду, пока меня не выгонят», – сказал Анчелотти.
Контракт 63-летнего итальянца с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
После 20 матчей «Реал» занимает 2-е место в сезоне Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на 8 очков.
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На клубном уровне все выиграл ,к тому же тренер он фартовый ,кубковый(скажем так не марафонец.хоть и взял все топ 5 лиг,на дистанции были проблемы практически во всех клубах)
Будет хороший опыт для обеих сторон
Но по моему субъективному мнению Перес собирается сделать какую-то бомбу ,пару громких трансферов и нового тренера ,чтобы немного переформатировать команду с учётом возраста многолетних лидеров ,своего рода такая новая эпоха .будет ли это эффективно ,непонятно и может я вообще не туда думаю 🤔
Я не уйду!
Не дождутся с.ки!
Едем дальще!
(ВОЛК ИЗ УОЛЛ СТРИТ)