Анчелотти о будущем в «Реале»: «Не уйду, пока меня не выгонят»

высказался о своем будущем в « ».

Главный тренер мадридского клуба поделился мнением после победы в клубном чемпионате мира.

«Не уйду, пока меня не выгонят», – сказал Анчелотти.

Контракт 63-летнего итальянца с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

После 20 матчей «Реал» занимает 2-е место в сезоне , отставая от «Барселоны» на 8 очков.

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