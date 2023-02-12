Анчелотти о будущем в «Реале»: «Не уйду, пока меня не выгонят»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Футбол

Карло Анчелотти высказался о своем будущем в «Реале».

Главный тренер мадридского клуба поделился мнением после победы в клубном чемпионате мира.

«Не уйду, пока меня не выгонят», – сказал Анчелотти.

Контракт 63-летнего итальянца с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

После 20 матчей «Реал» занимает 2-е место в сезоне Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на 8 очков.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Даценко
Ответ mqh9pzrxgf
Не выиграет трофеи-выгонят) так было уже в 2015, когда пришел бенитес, да и вроде уже написали что он Бразилию возглавит, так что летом думаю он уйдет
Вполне вероятно,с бразилей подпишет
На клубном уровне все выиграл ,к тому же тренер он фартовый ,кубковый(скажем так не марафонец.хоть и взял все топ 5 лиг,на дистанции были проблемы практически во всех клубах)
Будет хороший опыт для обеих сторон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Ответ mqh9pzrxgf
Не выиграет трофеи-выгонят) так было уже в 2015, когда пришел бенитес, да и вроде уже написали что он Бразилию возглавит, так что летом думаю он уйдет
про Бразилию вроде опровергли, да и сам Карло говорит что слухи, но они всегда так говорят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Все будет зависеть от результатов, есть шансы выиграть Кубок Короля, в остальных турнирах посложнее конечно, особенно в чемпионате, теперь осечек уже допускать нельзя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Даценко
Ответ Микель Венгер
честно сказать, не вижу причин, чтобы выгонять его. папа карло — отличный тренер. отрыв в 8 очков вполне можно отыграть, команда ещё участвует в кубке, а учитывая форму других клубов в плей-офф ЛЧ, реал может взять ушастого ещё раз.
Ты прав
Но по моему субъективному мнению Перес собирается сделать какую-то бомбу ,пару громких трансферов и нового тренера ,чтобы немного переформатировать команду с учётом возраста многолетних лидеров ,своего рода такая новая эпоха .будет ли это эффективно ,непонятно и может я вообще не туда думаю 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
otchim kaloeda
-Я не уйду!
Я не уйду!
Не дождутся с.ки!
Едем дальще!

(ВОЛК ИЗ УОЛЛ СТРИТ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ Микель Венгер
честно сказать, не вижу причин, чтобы выгонять его. папа карло — отличный тренер. отрыв в 8 очков вполне можно отыграть, команда ещё участвует в кубке, а учитывая форму других клубов в плей-офф ЛЧ, реал может взять ушастого ещё раз.
Не выиграет трофеи-выгонят) так было уже в 2015, когда пришел бенитес, да и вроде уже написали что он Бразилию возглавит, так что летом думаю он уйдет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Без неустойки не уйдет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
Значит уйдешь в конце сезона
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demyan Grachev
быстрее бы выгнали...
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Микель Венгер
честно сказать, не вижу причин, чтобы выгонять его. папа карло — отличный тренер. отрыв в 8 очков вполне можно отыграть, команда ещё участвует в кубке, а учитывая форму других клубов в плей-офф ЛЧ, реал может взять ушастого ещё раз.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий