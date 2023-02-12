Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»
Дарио Срна считает, что «Шахтер» продал бы Михаила Мудрика еще дороже в других обстоятельствах.
«Челси» купил украинского вингера за 70+30 миллионов евро в январе.
«Я вам скажу, что мы бы продали его дороже, если бы не конфликт на Украине (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru). Вы тоже крутили головой, когда я сказал, что цена Мудрика – 100 миллионов. Я просто знаю нашего президента и знаю наш клуб.
Как оценивается футболист? Во-первых, цены формирует рынок. Следовательно, клуб, который хочет купить Мудрика, должен уважать нашу команду, нашего президента, нашу страну и, наконец, Мудрика.
Я сидел с директором «Шахтера» Палкиным, мы смотрели игру против «Ливерпуля», переживали очень сильно, потому что это наш игрок. Также с президентом был на связи, он переживал, смотрел эту игру.
Когда она закончилась, каждый из нас получил сообщение, что мы продали его дешево. Все писали. Ко мне подошел [тренер «Шахтера»] Йовичевич и говорит: «Дарио, дешево продали», – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».
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Ржу с топа комментариев
За сколько продавали россиян и за сколько украинцев?
Сравните цифры
- Да, как и все страны!
- Нет, не продадим, нужно особенно сильно уважать "мою" страну.
- Даем ещё 10млн сверху.
- Ну ладно, договорились.