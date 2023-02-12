Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Дарио Срна считает, что «Шахтер» продал бы Михаила Мудрика еще дороже в других обстоятельствах.

«Челси» купил украинского вингера за 70+30 миллионов евро в январе.

«Я вам скажу, что мы бы продали его дороже, если бы не конфликт на Украине (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru). Вы тоже крутили головой, когда я сказал, что цена Мудрика – 100 миллионов. Я просто знаю нашего президента и знаю наш клуб.

Как оценивается футболист? Во-первых, цены формирует рынок. Следовательно, клуб, который хочет купить Мудрика, должен уважать нашу команду, нашего президента, нашу страну и, наконец, Мудрика. 

Я сидел с директором «Шахтера» Палкиным, мы смотрели игру против «Ливерпуля», переживали очень сильно, потому что это наш игрок. Также с президентом был на связи, он переживал, смотрел эту игру. 

Когда она закончилась, каждый из нас получил сообщение, что мы продали его дешево. Все писали. Ко мне подошел [тренер «Шахтера»] Йовичевич и говорит: «Дарио, дешево продали», – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».

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88 комментариев

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Владислав Романов
фулхэм и вест хем Вам благодарны😁 благодаря Вашему воспитаннику с левого фланга Челси угрозы в матче никакой не было 😁
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Владислав Романов
5 минут матча с Ливерпулем они ставят выше 3х матчей в основе (которые он провёл бездарно)
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rusichi
Не ту игру смотрели)))
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Sport Gr
Ответ KMR
Шевченко,Ярмоленко,Чигринский,Тимощук это все политика? Ржу с топа комментариев
Про Шевченко никто такие не писал,про Тимощука тоже,их карьеры говорят сами за себя.
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александр модов
Переоцененный игрок, который к тому же попал не в тот клуб..нынешний Челси не для него.
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Акылбек
Ответ Михаил Максаков
Если б не война, никто б и не знал какая-такая Украина вообще
Украину больше знали чем тебя и твою большую стойлу
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Spartak ist besser
Ну, красная цена этого Шмудрика 100 тыщ., а не 100 млн. Это политическая сделка. Англы ограбили Абрамовича, и какие-то 100 млн. выдали Ахметке в качестве морального ущерба за потерю Азовстали и прочих активов на Донбассе.
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KMR
Шахтер продал в АПЛ больше,чем все РПЛ в топ 5 за 15 лет
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KMR
Шевченко,Ярмоленко,Чигринский,Тимощук это все политика?
Ржу с топа комментариев
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Анвар Масимов
Ответ Буручага
Ну да. А после следующей за Ливерпулем игры ему все писали: кого вы нам втюхали за сто лямов. Но деликатно промолчал
боятся просто говорить. сейчас о Украине либо хорошо либо ничего. как о ЛГБТ
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kostanostra
Ответ otchim kaloeda
Если бы не политика,его никто не купил бы..
Если бы не СВО и заварушка, то он играл бы у зенита
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KMR
Политика,политика. ..
За сколько продавали россиян и за сколько украинцев?
Сравните цифры
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Анвар Масимов
Ответ dimany5555
Вчера смотрел матч Челси, Мудрик в старте вышел, видно у игрока есть скорость, дриблинг, желание большое играть и показать себя, игрок в целом добротный. Но он даже близко не стоит 100 млн и эта сумма на него давит и будет давить. Ему бы перейти в какой нибудь середняк миллионов за 40 и развиваться, привыкнуть к чемпионату и учиться играть в английский футбол. Челси долго ждать не будут, это тоже проблема. Там куча талантов, а играют достойно не многие.
ждать не будет говоришь ??? а кабала на стопитсот лет как тебе ???
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timo49
Если бы не конфликт, так бы и финтил в первенстве водокачки
+3
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Spiker1606
Ответ Камиль Хаертдинов
помню как люди писали при его переходе, что Серия А это не РПЛ и там все будет иначе🙈
Так и есть. Игрок одного сезона.
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mediaboss22
у 100 млн дриблера 0 обводок за 45 минут с Фулхэмом и 67 минут с Вэст Хэм. а гораздо более дешевый Квара стал сразу решать в серии А.
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Den-is
Куда еще дороже?))) Вот же шарлатан))
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Карпов Стас
Ага , за 300 ))))
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Данила Бодров
А после Фулхема и Вэст Хэма что о Мудрике ему писали
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Зубы Дзюбы
Ответ Блуждающий странник
Ага, дороже. Если бы не ситуация на Украине, то его и за 50 бы не купили
30 прям максимальная цена
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Гамарджоба Генацвале
- Ты сильно уважаешь "нашу" страну?
- Да, как и все страны!
- Нет, не продадим, нужно особенно сильно уважать "мою" страну.
- Даем ещё 10млн сверху.
- Ну ладно, договорились.
+2
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Алексей Тарлыков
Сумасшествие какое-то. Нагловато выглядит такое высказывание
+2
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Толмач
52 матча в карьере.13 пасов, 9 голов (из них 2 с пенальти).Что не так с этим трансфером ?
+8
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NottinghamForest79
скок заплатили сток и стоит.. за ПЕПЕ из Арсенала заплаитли 80 лям и ни чо, за дервяху Грилиша 115 лям и ни чо
+1
0
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здоровяк
Ответ dimany5555
Вчера смотрел матч Челси, Мудрик в старте вышел, видно у игрока есть скорость, дриблинг, желание большое играть и показать себя, игрок в целом добротный. Но он даже близко не стоит 100 млн и эта сумма на него давит и будет давить. Ему бы перейти в какой нибудь середняк миллионов за 40 и развиваться, привыкнуть к чемпионату и учиться играть в английский футбол. Челси долго ждать не будут, это тоже проблема. Там куча талантов, а играют достойно не многие.
Всегда можно отдать в аренду
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