Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»

считает, что «Шахтер» продал бы еще дороже в других обстоятельствах.

« » купил украинского вингера за 70+30 миллионов евро в январе.

«Я вам скажу, что мы бы продали его дороже, если бы не конфликт на Украине (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru). Вы тоже крутили головой, когда я сказал, что цена Мудрика – 100 миллионов. Я просто знаю нашего президента и знаю наш клуб.

Как оценивается футболист? Во-первых, цены формирует рынок. Следовательно, клуб, который хочет купить Мудрика, должен уважать нашу команду, нашего президента, нашу страну и, наконец, Мудрика.

Я сидел с директором «Шахтера» Палкиным, мы смотрели игру против «Ливерпуля», переживали очень сильно, потому что это наш игрок. Также с президентом был на связи, он переживал, смотрел эту игру.

Когда она закончилась, каждый из нас получил сообщение, что мы продали его дешево. Все писали. Ко мне подошел [тренер «Шахтера»] Йовичевич и говорит: «Дарио, дешево продали», – сказал спортивный директор « » в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».

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