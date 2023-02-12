Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»
Дарио Срна уверен, что трансфер Михаила Мудрика изменит отношение к украинским игрокам.
«Шахтер» продал вингера «Челси» за 70+30 млн евро в январе.
«Многие в Европе относятся к украинцам не с таким уважением, как к бразильцам. Вот я считаю, что после трансфера будут кое-какие изменения. Весь футбольный мир будет смотреть по-другому на украинских футболистов.
Забарный перешел за большие деньги, но Миша Мудрик – это, конечно, самый крупный трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый крупный для «Шахтера» и Украины» – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью YouTube-каналу «Володимир КОБЕЛЬКОВ / «Київський торт».
Срна о переходе Мудрика в «Челси» за 70+30 млн евро: «Цена была бы гораздо выше, если бы не боевые действия»
Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
И он тоже чудик сравнивать бразильцев с украинцами в футболе) Бразильцы на несколько голов выше украинцев в футболе, поэтому и спрос на них такой)
Он требовал денег от УЕФА, требовал денег за футболистов. И даже когда дали сверх ожидаемого, то хочет, чтоб почаще так давали?
А не свалит ли этот хорват из Польши в родную Хорватию с солидными банковскими счетами баксов, недополученных Шахтаром или прошедшими мимо кассы?
Меняется тенденция обычно, когда происходит много трансферов и по адекватным ценам, а не наедалово клуба, владельцы которого не умеют считать деньги.