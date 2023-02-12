Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный деньги Футбол

Дарио Срна уверен, что трансфер Михаила Мудрика изменит отношение к украинским игрокам.

«Шахтер» продал вингера «Челси» за 70+30 млн евро в январе.

«Многие в Европе относятся к украинцам не с таким уважением, как к бразильцам. Вот я считаю, что после трансфера будут кое-какие изменения. Весь футбольный мир будет смотреть по-другому на украинских футболистов.

Забарный перешел за большие деньги, но Миша Мудрик – это, конечно, самый крупный трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый крупный для «Шахтера» и Украины» – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью YouTube-каналу «Володимир КОБЕЛЬКОВ / «Київський торт».

Срна о переходе Мудрика в «Челси» за 70+30 млн евро: «Цена была бы гораздо выше, если бы не боевые действия»

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11 комментариев

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Quintin07
Ответ Gepard_GRIN
Да и Шевченко последний привет от советского футбола.
причем в Челси у него не пошло, да и Мудрик пока не впечатляет своей игрой, вот Энцо показывает, что в нем есть что то на все деньги, что за него заплатили.
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Marat_NJL
Ответ Gepard_GRIN
Да и Шевченко последний привет от советского футбола.
Как понять «советского футбола»? То есть, можно сказать, что в Советском Союзе футболу можно было одинаково хорошо обучится как в Киеве, так и, например, Бишкеке?)
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Garikus89
Я понимаю, почему в хоккее могут про национальность сказать - игрок может до НХЛ из КХЛ не сразу доехать. Но я сильно сомневаюсь, что в футболе кому-то было не плевать на паспорт Мудрика. Тут разве что на возможность получения рабочей визы можно внимание обратить, но у молодого бразильца из чемпионата Бразилии шансы те же, что у молодого игрока любой национальности. Мб даже поменьше, учитывая их национальную любовь к развлечениям)
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Андрюха с района
Там его купили за такую сумму по другим причинам) Только наивный не может этого понять, что это тупо америкос финансово поддержал кое-кого)

И он тоже чудик сравнивать бразильцев с украинцами в футболе) Бразильцы на несколько голов выше украинцев в футболе, поэтому и спрос на них такой)
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Marat_NJL
Ну мнение и отношение меняются не на фоне стоимости трансфера, а по результатам его успешности. Купить можно и за 100, и хоть за 200, но если трансфер окажется неудачным, то другие задумаются. Трансфер Чигринского в Барсу поднял ажиотаж вокруг украинских защитников? По-моему, наоборот. А сумма для 2010 вполне немаленькая за ЦЗ
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Gepard_GRIN
Ответ Shuller18
Действительно, почему в Европе лучше относятся к бразильцам, которые подарили миру десятки звёзд первой величины, нежели к украинцам, у которых среди таких был один Шевченко?
Да и Шевченко последний привет от советского футбола.
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Слушайте, я всё понимаю, но разве никому больше не кажется, что Срна немного того-сь?

Он требовал денег от УЕФА, требовал денег за футболистов. И даже когда дали сверх ожидаемого, то хочет, чтоб почаще так давали?

А не свалит ли этот хорват из Польши в родную Хорватию с солидными банковскими счетами баксов, недополученных Шахтаром или прошедшими мимо кассы?
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Михо
При чем национальная принадлежность и мастерство игрока? Джордж Веа либериец но он ценился выше бразильцев
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Shuller18
Действительно, почему в Европе лучше относятся к бразильцам, которые подарили миру десятки звёзд первой величины, нежели к украинцам, у которых среди таких был один Шевченко?
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Dexter Dallas
Сейчас тебе патриоты тут на скрепном все объяснят
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a2wai
Вряд ли будет, от одной продажи Мудрика ровным счетом не изменится ничего.

Меняется тенденция обычно, когда происходит много трансферов и по адекватным ценам, а не наедалово клуба, владельцы которого не умеют считать деньги.
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