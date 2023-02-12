Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»

уверен, что трансфер изменит отношение к украинским игрокам.

«Шахтер» продал вингера «Челси» за 70+30 млн евро в январе.

«Многие в Европе относятся к украинцам не с таким уважением, как к бразильцам. Вот я считаю, что после трансфера будут кое-какие изменения. Весь футбольный мир будет смотреть по-другому на украинских футболистов.

перешел за большие деньги, но Миша Мудрик – это, конечно, самый крупный трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый крупный для «Шахтера» и » – сказал спортивный директор « » в интервью YouTube-каналу «Володимир КОБЕЛЬКОВ / «Київський торт».

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