Грэм Поттер: «Чем больше мы будем понимать Мудрика, Энцо, Феликса и Мадуэке, тем лучше они станут»

высказался о новичках «Челси».

В субботу «синие» сыграли вничью с «Вест Хэмом» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«Что касается , то это только его второй матч, но вы можете увидеть его качества и характер.

То же касается , и . Чем больше мы будем понимать их, а они нас, тем лучше они станут», – сказал тренер «Челси».

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