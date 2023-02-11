Грэм Поттер: «Чем больше мы будем понимать Мудрика, Энцо, Феликса и Мадуэке, тем лучше они станут»

Теги Челси премьер-лига Англия Жоау Феликс Грэм Поттер Михаил Мудрик Нони Мадуэке Энцо Фернандес Футбол

Грэм Поттер высказался о новичках «Челси».

В субботу «синие» сыграли вничью с «Вест Хэмом» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«Что касается Энцо, то это только его второй матч, но вы можете увидеть его качества и характер.

То же касается Феликса, Мадуэке и Мудрика. Чем больше мы будем понимать их, а они нас, тем лучше они станут», – сказал тренер «Челси».

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11 комментариев

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Shuller18
Ну Энцо и Феликс предсказуемо показывают класс, а Мудрик и, особенно, Мадуэке показывают, что им до Челси ещё далеко
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jem777
Феликс был очень хорош! Эх, мог бы блистать в Арсенале сейчас.)
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Люди Как люди
Всех можно понять, как им тяжело под таким как ты балдой играть.
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Леван Мкртчян
Ответ Пирс Морган
Поттер походу с ними на змеином языке разговаривает
Ну они же ( Челси) всё-таки ’синие’. Так что , скорее всего, на языке На’ви с элементами гоп-стопа
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DolJun
понимать мудрика не надо, ему надо норм партнера по флангу обороны
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Инженер Управляющий
Ответ QWertY
Все нормально, игроки постепенно понимают философию Гарри -квидичбол. Например, первый гол Челси воплощение этой философии. Дальше-больше. Дайте ему время!
Они вместо мяча всей командой снитч ловят
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U
Поттера бы самого понять, чего он от команды хочет.
+1
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LIBerly
А когда их покупали, то не понимали? Или распределительная шляпа ушла в отпуск?
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Пирс Морган
Поттер походу с ними на змеином языке разговаривает
+24
-1
+23
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QWertY
Все нормально, игроки постепенно понимают философию Гарри -квидичбол. Например, первый гол Челси воплощение этой философии. Дальше-больше. Дайте ему время!
+15
-1
+14
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Куй Покагорячев
Вингардиум Левиоса- одним словом
+5
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