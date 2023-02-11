Грэм Поттер: «Чем больше мы будем понимать Мудрика, Энцо, Феликса и Мадуэке, тем лучше они станут»
Грэм Поттер высказался о новичках «Челси».
В субботу «синие» сыграли вничью с «Вест Хэмом» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.
«Что касается Энцо, то это только его второй матч, но вы можете увидеть его качества и характер.
То же касается Феликса, Мадуэке и Мудрика. Чем больше мы будем понимать их, а они нас, тем лучше они станут», – сказал тренер «Челси».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
11 комментариев