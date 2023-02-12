Морган об «Арсенале»: «Покупка Троссарда вместо Мудрика выглядит лучшим решением в истории футбола»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Михаил Мудрик Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что «Арсенал» правильно сделал, купив Леандро Троссарда вместо Михаила Мудрика.

«Покупка Троссарда вместо Мудрика сейчас выглядит лучшим решением в истории футбола. Игрок что надо», – написал журналист и телеведущий.

Напомним, Мудрик не отметился результативными за три матча в «Челси», а Троссард в субботу отметился голом в матче с «Брентфордом» (1:1).

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14 комментариев

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xmoro
Я просто керею. Парень пришел в новый и более сильный чемпионат, в новую команду, к новому тренеру и партнёрам, в команду, которая и без Мудрика буксовала. И тут он должен сразу результат показать?
Каждому игроку нужно время. Одному чуть меньше, другому чуть больше, а третьему может и время не поможет.
То что у Мудрика есть качества, видно было и по играм Шахтера и в первый матч за Челси.
Как фан Арсенала может чуть и рад, что он не тянет Челси. Но гнабить пацана из-да пару другую игр. Это перебор.
Но по мне Троссард хороший игрок, так что пока не жалею, что именно бельгийца купили. Но все может измениться. Может придет тренер, который раскроет Мудрика. Пока Челси показывает не ту игру, что от нее ожидали. Интересно если бы Тузелю дали бы столько денег и игроков, то наверняка бы лучше Челси играл бы
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llolishe
Лучшее решение в футболе было продать Коутиньо Барселоне
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Konstar
Морган 25.01 после дебюта Мудриука против Ливерпуля: «Мудрик был в порядке сегодня. «Арсенал» должен был доплатить за него»
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krealpmoney
высокопарные выводы после пары матчей, hahaha classic
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sbmncd9b8c
Спору нет,100не стоит,ну я посмотрю когда он адаптируется,начнёт нормально вазюкать всех,где будут эти мегаэксперты которые сча его поливают!?
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Çary
Морган в своём репертуаре,кто лучше про троллить синий (не) мешок Лондона тому футболку Рона с Ал Насра
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simplehumble
Ответ xQcoW
Макс цена Мудрика 20 мил. А остальное - скрытый донат СВУ
Рыночная стоимость: 40млн по оценке трансфермаркт. Купить такого игрока плюс если не смотреть на его родину и всю шумиху вокруг нее, то он вполне стоит этих 40млн. Но никак на 100млн или как там 70+30 что ли
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Камбоджа Иванов
Вы чего тГавите?! Эта машина для дриблинга вчера за 67 минут:
- 29 раз коснулась мяча и потеряла его 7 раз;
- отдала аж 16 точных передач из 18;
- совершила 1 попытку дриблинга, которая не увенчалась успехом.

Просто вы ничего не понимаете, это же всего лишь третья игра за Челси. Впереди золотой мяч и игра на уровне Марадонны.
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Jesse Boy
он себе новую цель для альцгеймерных острот нашёл? чего пристал к пареньку, то индюк, то это вот...
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xQcoW
Макс цена Мудрика 20 мил. А остальное - скрытый донат СВУ
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Gaiar
Пирс, ты чего? А как же твое интервью с клубничкой?
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AF007
На первое все-таки бы поставил покупку Тен Хага вместо роналденко
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СуперКонь
Это было понятно всем адекватным людям. Цена на мудрика - максимум 30-40 миллионов.
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Gornostaev
Михайло - это вообще фейл десятилетия. Надеюсь, у пенсионеров сердце выдержит...
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