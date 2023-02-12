Морган об «Арсенале»: «Покупка Троссарда вместо Мудрика выглядит лучшим решением в истории футбола»
Пирс Морган считает, что «Арсенал» правильно сделал, купив Леандро Троссарда вместо Михаила Мудрика.
«Покупка Троссарда вместо Мудрика сейчас выглядит лучшим решением в истории футбола. Игрок что надо», – написал журналист и телеведущий.
Напомним, Мудрик не отметился результативными за три матча в «Челси», а Троссард в субботу отметился голом в матче с «Брентфордом» (1:1).
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Каждому игроку нужно время. Одному чуть меньше, другому чуть больше, а третьему может и время не поможет.
То что у Мудрика есть качества, видно было и по играм Шахтера и в первый матч за Челси.
Как фан Арсенала может чуть и рад, что он не тянет Челси. Но гнабить пацана из-да пару другую игр. Это перебор.
Но по мне Троссард хороший игрок, так что пока не жалею, что именно бельгийца купили. Но все может измениться. Может придет тренер, который раскроет Мудрика. Пока Челси показывает не ту игру, что от нее ожидали. Интересно если бы Тузелю дали бы столько денег и игроков, то наверняка бы лучше Челси играл бы
- 29 раз коснулась мяча и потеряла его 7 раз;
- отдала аж 16 точных передач из 18;
- совершила 1 попытку дриблинга, которая не увенчалась успехом.
Просто вы ничего не понимаете, это же всего лишь третья игра за Челси. Впереди золотой мяч и игра на уровне Марадонны.