Морган об «Арсенале»: «Покупка Троссарда вместо Мудрика выглядит лучшим решением в истории футбола»

считает, что « » правильно сделал, купив вместо .

«Покупка Троссарда вместо Мудрика сейчас выглядит лучшим решением в истории футбола. Игрок что надо», – написал журналист и телеведущий.

Напомним, Мудрик не отметился результативными за три матча в « », а Троссард в субботу отметился голом в матче с «Брентфордом» (1:1).

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