Эбуэ о Мудрике в «Челси»: «В Англии любят тратить на хороших игроков. По первой игре очень понравился»
Эммануэль Эбуэ высказался о трансфере вингера Михаила Мудрика в «Челси».
«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких.
Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился.
АПЛ – большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», – сказал бывший защитник «Арсенала».
Напомним, «Челси» зимой подписал Мудрика за 70+30 млн евро.
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