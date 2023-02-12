Эбуэ о Мудрике в «Челси»: «В Англии любят тратить на хороших игроков. По первой игре очень понравился»

Теги Челси Эммануэль Эбуэ премьер-лига Англия Спорт-Экспресс Михаил Мудрик Футбол

Эммануэль Эбуэ высказался о трансфере вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких.

Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился.

АПЛ – большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», – сказал бывший защитник «Арсенала». 

Напомним, «Челси» зимой подписал Мудрика за 70+30 млн евро.

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3 комментария

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mansur_axe
Челси умеет убивать таланты
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The Best
В первой игре Мудрик был хорош потому что с Ливерпулем было много пространства,а когда против тебя играют команды низким блоком а партнёры по команде не дают пасы на тебя то я не знаю что тут Мудрик может сделать.В любом случае парень хорош но сыроват ещё,ну и взаимопонимания пока не хватает.В следующем матче хотелось бы увидеть Чиллуэла на фланге Мудрика,может у них будет лучше получаться чем с этой кукурузой за 60 лямов.
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SCHOKKKK
Хоть один адекватно высказался, без зависти и хейта. Мудрик супер
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