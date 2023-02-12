Эбуэ о Мудрике в «Челси»: «В Англии любят тратить на хороших игроков. По первой игре очень понравился»

высказался о трансфере вингера в « ».

«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких.

Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился.

АПЛ – большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», – сказал бывший защитник «Арсенала».

Напомним, «Челси» зимой подписал Мудрика за 70+30 млн евро.

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