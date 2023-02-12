«Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?» Пеп об обвинениях в адрес клуба
Пеп Гвардиола высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях.
По словам тренера «Ман Сити», никто не может отобрать у клуба трофеи и медали, независимо от результатов расследования АПЛ.
«Эти моменты принадлежат нам. Они абсолютно точно принадлежат нам, независимо от приговора. Они принадлежат нам.
Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Джеррард поскользнулся на «Энфилде». Была ли в этом наша вина? Я уважаю Джеррарда – но этот момент принадлежит нам.
Моменты, которые мы прожили за эти годы вместе, будет решать АПЛ... Но я знаю, что мы выиграли и как мы это сделали. Знаю, сколько усилий мы приложили. Если что-то случилось в 2009 или 2010 году, это ничего изменит ни на секунду», – сказал Гвардиола.
Напомним, в сезоне-2013/14 капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поскользнулся и потерял мяч в матче с «Челси», что привело к голу, а лондонцы в итоге выиграли 2:0. Перед тем матчем «Ливерпуль» опережал «Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но в итоге упустил чемпионство.
Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело
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- я не виноват, что Баварию Пепа в это время на Альянс арене пнул Реал 0:4 в полуфинале,
я не виноват, что Лион, Монако, ТТХ и т.д. постоянно выкидывали из плей-офф ЛЧ, я не виноват....что в финале ЛЧ 2021 Пеп намудрил со схемой.
Это, конечно, не так выпендрежно и лаконично звучит, но явно лучше будет тупого "вотэбаутизм" (какнасчетизм)
И главное, почему именно сейчас обвиняют, а не сразу же? Зачем столько тянуть было? Ман Сити не секретный объект, все отчеты подают в единый реестр.
они не покупали чемпионаты, они делали трансферы, и пример с Джеррардом от Пепа как бы намекает, что спортивные успехи или неудачи не зависят от финансовых и никак не связаны между собой, это нужно понимать
Давайте заберем у сити чемпионство в 11-12 сезоне, там же не было борьбы, матчи покупались, а агуэро забил из оффсайда и вообще кпр заплатили за тот матч
По комментариям видно, что некоторым это зашло.
Виноват клуб, вероятно, в финансовых махинациях, будет разбирательство.
А Гвардиола, как обычно, приплетает все, что под руку попадает)