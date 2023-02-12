«Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?» Пеп об обвинениях в адрес клуба

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях.

По словам тренера «Ман Сити», никто не может отобрать у клуба трофеи и медали, независимо от результатов расследования АПЛ.

«Эти моменты принадлежат нам. Они абсолютно точно принадлежат нам, независимо от приговора. Они принадлежат нам.

Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Джеррард поскользнулся на «Энфилде». Была ли в этом наша вина? Я уважаю Джеррарда – но этот момент принадлежит нам.

Моменты, которые мы прожили за эти годы вместе, будет решать АПЛ... Но я знаю, что мы выиграли и как мы это сделали. Знаю, сколько усилий мы приложили. Если что-то случилось в 2009 или 2010 году, это ничего изменит ни на секунду», – сказал Гвардиола.

Напомним, в сезоне-2013/14 капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поскользнулся и потерял мяч в матче с «Челси», что привело к голу, а лондонцы в итоге выиграли 2:0. Перед тем матчем «Ливерпуль» опережал «Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но в итоге упустил чемпионство. 

Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело

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84 комментария

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Tybalt
Стивен Джеррард:
- я не виноват, что Баварию Пепа в это время на Альянс арене пнул Реал 0:4 в полуфинале,
я не виноват, что Лион, Монако, ТТХ и т.д. постоянно выкидывали из плей-офф ЛЧ, я не виноват....что в финале ЛЧ 2021 Пеп намудрил со схемой.
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Друг Писателя
Ответ Человек1991
За финансовые махинации должны быть исключительно финансовые штрафы. Лютый бред за это лишать очков. А вообще думаю Сити окажется невиновен.
Эти финансовые махинации напрямую влияют на спортивный результат. Юве тогда почему диску кинули?
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Pb-SE
Ответ Michael Scott
И какой же синоним слова "вотэбаутизм" в русском языке?
Перевод стрелок
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Den-is
Ответ Michael Scott
И какой же синоним слова "вотэбаутизм" в русском языке?
Сам такой) А как насчет) Сам не лучше) Сам дурак) Критика в ответ на критику) На себя посмотри) Можно включить воображение и придумать что-нибудь.
Это, конечно, не так выпендрежно и лаконично звучит, но явно лучше будет тупого "вотэбаутизм" (какнасчетизм)
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Kappa Pride
Ответ Trey4rch
Действительно, тогда давайте наказывать сити штрафами, а не очками или титулами, ведь они никакого отношения не имеют к спортивным достижениям они не покупали чемпионаты, они делали трансферы, и пример с Джеррардом от Пепа как бы намекает, что спортивные успехи или неудачи не зависят от финансовых и никак не связаны между собой, это нужно понимать Давайте заберем у сити чемпионство в 11-12 сезоне, там же не было борьбы, матчи покупались, а агуэро забил из оффсайда и вообще кпр заплатили за тот матч
Так эти очки и спортивные достижения были набраны при помощи игроков, купленных нелегально, с махинациями. С чего это мошенникам оставлять титулы?
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llolishe
Почему 19 клубов АПЛ должны терпеть что в пользу Манчестер Сити назначают левые пенальти?
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TheCreator
Ответ Butterfly Temple
Типичный вотабаутизм. Фэйл Джеррарда не имеет никакого отношения к обвинениям про финансы к Сити
Весело. А финансовые нарушения какое отношение имеют к титулам АПЛ , которые были выиграны намного позже?
И главное, почему именно сейчас обвиняют, а не сразу же? Зачем столько тянуть было? Ман Сити не секретный объект, все отчеты подают в единый реестр.
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Born is the King
Ответ Michael Scott
И какой же синоним слова "вотэбаутизм" в русском языке?
Перевод стрелки, отвлечь внимание итп
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Плакса Джон ушел налево
Лысый агрится, понимает, что годы в Сити будут бестрофейными, еще заставят зарплату вернуть, т.к. эти деньги «нарисованы» клубом. Бгг
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Арман Мартиросян
Ответ Человек1991
За финансовые махинации должны быть исключительно финансовые штрафы. Лютый бред за это лишать очков. А вообще думаю Сити окажется невиновен.
Ну по такой логике насильников должны насиловать, а убийц - убивать. Лишение свободы? Ну бред же!
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vals1702
Вы мошенники - должны быть наказаны. Сослать в 5й дивизион !
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Trey4rch
Ответ Butterfly Temple
Типичный вотабаутизм. Фэйл Джеррарда не имеет никакого отношения к обвинениям про финансы к Сити
Действительно, тогда давайте наказывать сити штрафами, а не очками или титулами, ведь они никакого отношения не имеют к спортивным достижениям
они не покупали чемпионаты, они делали трансферы, и пример с Джеррардом от Пепа как бы намекает, что спортивные успехи или неудачи не зависят от финансовых и никак не связаны между собой, это нужно понимать
Давайте заберем у сити чемпионство в 11-12 сезоне, там же не было борьбы, матчи покупались, а агуэро забил из оффсайда и вообще кпр заплатили за тот матч
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Tybalt
Ответ окечуква
Ну это просто совсем как-то топорно и грубо получилось.
людям с отсутствием юмора такой деревенский заход будет душе.
По комментариям видно, что некоторым это зашло.
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Милан. Тонали. 8.
Конечно Сити виноват что Джеррард поскользнулся и Демба Ба из Челси забил Ливеру гол!, как сейчас я это помню и ржу каждый раз 🤭😄
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Tsamourlidis_mufc
Ауч.
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Lana Rhoades
Ответ Владислав Горшенин
Пеп ультанул))
Лысый совсем поплыл
Виноват клуб, вероятно, в финансовых махинациях, будет разбирательство.
А Гвардиола, как обычно, приплетает все, что под руку попадает)
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окечуква
Ну это просто совсем как-то топорно и грубо получилось.
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Michael Scott
Ответ Den-is
Ты так русский язык скоро забудешь. Неужели нет синонима в русском языке слову "вотабаутизм"? Кстати, для носителя английского оно тоже тупо звучит.
И какой же синоним слова "вотэбаутизм" в русском языке?
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Человек1991
За финансовые махинации должны быть исключительно финансовые штрафы. Лютый бред за это лишать очков. А вообще думаю Сити окажется невиновен.
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Den-is
Ответ abajchik
меня трясёт, когда вижу и особенно слышу словечко "кринжанул". звучит, как "обосрался"
Во-во)
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Арман Мартиросян
В ежегодних позорох голубого проекта в ЛЧ тоже Стиви виноват, наверное.
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Den-is
Ответ Alexander Poljakov
это уже стал термином, который широко используется. в английском языке он так и звучит.
Узкий политический термин. Редко использующийся простыми людьми. Не загоняй про "широко используется", пожалуйста)
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Afinogenov
Ответ Eden Hazard
Щас набегут и тебе как мне недавно скажут что в среде игроков в ФИФА это нормальные слова, и фэйл, и вотабоутизм) "Мэн, ты джаст не андэстэндишь нашу нью вэйв, Щас рили даже комментаторы так спикают"😂
Spasibo, bro, vasche chёtko raskumekal situyovinu. Ëu!
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Человек1991
— Пеп: простите а часовню тоже мы развалили?)) —Нет нет , это было до вас в 14 веке .))
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DolJun
пеп опозорился)
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