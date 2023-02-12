«Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?» Пеп об обвинениях в адрес клуба

высказался об обвинениях « » в финансовых нарушениях.

По словам тренера « », никто не может отобрать у клуба трофеи и медали, независимо от результатов расследования АПЛ.

«Эти моменты принадлежат нам. Они абсолютно точно принадлежат нам, независимо от приговора. Они принадлежат нам.

Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Джеррард поскользнулся на «Энфилде». Была ли в этом наша вина? Я уважаю Джеррарда – но этот момент принадлежит нам.

Моменты, которые мы прожили за эти годы вместе, будет решать АПЛ... Но я знаю, что мы выиграли и как мы это сделали. Знаю, сколько усилий мы приложили. Если что-то случилось в 2009 или 2010 году, это ничего изменит ни на секунду», – сказал Гвардиола.

Напомним, в сезоне-2013/14 капитан « » поскользнулся и потерял мяч в матче с «Челси», что привело к голу, а лондонцы в итоге выиграли 2:0. Перед тем матчем «Ливерпуль» опережал «Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но в итоге упустил чемпионство.

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