Пеп о 9 клубах АПЛ, просивших отстранить «Ман Сити» от еврокубков: «Я не забыл об этом. Они хотят место в ЛЧ, чтобы оплатить построенные стадионы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола вспомнил о 9 клубах АПЛ, которые хотели отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков.

Летом 2020 года стало известно, что 9 клубов написали письмо в CAS, пытаясь добиться отстранения «Ман Сити» от Лиги чемпионов. Тогда УЕФА расследовал финансовые нарушения клуба из Манчестера.

В числе этих 9 клубов были: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Бернли» и «Ньюкасл».

«Что сделали эти 9 команд. Я уже говорил о том, что произошло в прошлый понедельник, да? То, что сделали эти 9 команд, я не забываю. Не забываю о том, что они сделали.

Они хотят получить место в Лиге чемпионов за большие деньги, чтобы оплатить стадионы, которые они построили. Так что все в порядке», – сказал тренер «Ман Сити».

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31 комментарий

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trav
Ответ Isa Babaev
Короче Арсеналу не повезло в среду
Только хотел написать. Помянем пушкарей
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GuruFutbola
Ответ DolJun
ты новость-то прочитай, чел про 9 клубов сказал если что)
Так он вроде синебус не считает соперником, здесь явный намек на ттх))
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Так он вроде синебус не считает соперником, здесь явный намек на ттх)
ты новость-то прочитай, чел про 9 клубов сказал если что)
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Футбольный экспертъ
Ну да, он видимо не знал что за все нужно платить)
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GuruFutbola
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Так он вроде синебус не считает соперником, здесь явный намек на ттх)
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DolJun
Ответ Obdob
Та нет. Это он конкретно про Тоттенхэм. Вроде как именно Леви возглавил всю эту движуху против Сити. Пеп и в прошлый раз, когда давал интервью, заявил, что нужно спросить у руководителей, у Дэниэла Леви. Теперь вот про новый стадион. Так что главный враг шарлатана в мире футбола явно не ты :)
:(
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CM1
Какие наглецы... Хотят место в ЛЧ...
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dr. cage
Ответ Экспертное мнение
Интересно, что Сити обвиняют в нарушениях за период с 2010 года, но взялись за дело именно в эпоху Пепа, как только он начал делать из АПЛ монолигу))) У бриташек окончательно бомбануло после того, как еще и какой-то норвег пришел и сходу начал грозить всем бомбардирским рекордам за всю историю лиги...... и забивает в АПЛ легче, чем у Бундеслиге. Хватит это терпеть! Мы же "самая сложная лига", нужно поддержать миф, уберем Ман Сити.
Тоже склонен думать в эту сторону.
Слишком уж бомбит у консервативных островитян
+1
-1
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DolJun
Ответ GuruFutbola
А какое отношение имеет челси к месту сити в лч?)
Комментарий удален
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HI MARS
Омерзительная девятка

Хорошее название для фильма о Луисе Суаресе
+1
0
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Fernando313
Ответ Vlad Emelin
Бернли из Чемпионшипа: «Сейчас вместо сити в ЛЧ залетим - заживееем!!»
в 2020 Бернли боролся да еврокубки
+5
0
+5
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Obdob
Ответ DolJun
скажите пепке-лицемеру что у челси старый стадион)
Та нет. Это он конкретно про Тоттенхэм. Вроде как именно Леви возглавил всю эту движуху против Сити. Пеп и в прошлый раз, когда давал интервью, заявил, что нужно спросить у руководителей, у Дэниэла Леви. Теперь вот про новый стадион. Так что главный враг шарлатана в мире футбола явно не ты :)
+3
-2
+1
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GuruFutbola
Ответ DolJun
скажите пепке-лицемеру что у челси старый стадион)
А какое отношение имеет челси к месту сити в лч?)
+1
-6
-5
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DolJun
скажите пепке-лицемеру что у челси старый стадион)
+4
-6
-2
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Любезный Коссутий
лол, это тебя запомнили. ты, и твоя команда, будете в каждом матче получать такую долю хейта с трибун, что мало не покажется.
читтер в позу встал - смотри какой обиженка 😁😁😁
+1
-3
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JealousNobody
что он несёт
+2
-2
0
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Экспертное мнение
Заметьте, в топ комментах как раз фанаты таких шакалистых клубов))) Неудивительно, на поле им не обыграть Пепа, приходится кидаться в кабинетах, пхпхпах, друг дружечка плюсуют и рады своей шакальной лжи)
+5
-7
-2
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Kircha v Yambulatovo
Ответ Экспертное мнение
Интересно, что Сити обвиняют в нарушениях за период с 2010 года, но взялись за дело именно в эпоху Пепа, как только он начал делать из АПЛ монолигу))) У бриташек окончательно бомбануло после того, как еще и какой-то норвег пришел и сходу начал грозить всем бомбардирским рекордам за всю историю лиги...... и забивает в АПЛ легче, чем у Бундеслиге. Хватит это терпеть! Мы же "самая сложная лига", нужно поддержать миф, уберем Ман Сити.
Мнение так себе, рычажно-голубое
+7
-4
+3
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Garikus89
Еще один рядом с Эмирейтс строят? Пепка - тренер, конечно, топовый, но языком он чешет совсем не по делу. Хотя так даже веселее)
+2
-1
+1
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Экспертное мнение
Интересно, что Сити обвиняют в нарушениях за период с 2010 года, но взялись за дело именно в эпоху Пепа, как только он начал делать из АПЛ монолигу))) У бриташек окончательно бомбануло после того, как еще и какой-то норвег пришел и сходу начал грозить всем бомбардирским рекордам за всю историю лиги...... и забивает в АПЛ легче, чем у Бундеслиге. Хватит это терпеть! Мы же "самая сложная лига", нужно поддержать миф, уберем Ман Сити.
+5
-11
-6
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simplehumble
Ответ Spaten
Пеп всех вас выведет на чистую воду
Как бы в ходе расследования не выйти на самого себя
0
-2
-2
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Born is the King
Намек на Тоттенхэм. Гвардиола в интервью очень сильно настроен , чтобы всех поставить на место.

Главная задача Асренала не повторить 2:8 и удержать рекорд Ферги
+4
-2
+2
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Nick Powell
Мы нарушали,нарушаем и будем нарушать законы , мы очень недовольны,что Бернли недоволен нашими нарушениями, Я это запомню. (с) Пеп
+17
-5
+12
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Mekanych Red Devil
Особенно оплата за построенный стадион актуальна для МЮ. Все-таки с 1910 года никак рассчитаться не могут, всё ждали подходящего шанса..
+29
-6
+23
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Мукунку хороший
Я незлопамятный…Я просто злой и память у меня хорошая)
+4
0
+4
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