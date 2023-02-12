Пеп о 9 клубах АПЛ, просивших отстранить «Ман Сити» от еврокубков: «Я не забыл об этом. Они хотят место в ЛЧ, чтобы оплатить построенные стадионы»
Пеп Гвардиола вспомнил о 9 клубах АПЛ, которые хотели отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков.
Летом 2020 года стало известно, что 9 клубов написали письмо в CAS, пытаясь добиться отстранения «Ман Сити» от Лиги чемпионов. Тогда УЕФА расследовал финансовые нарушения клуба из Манчестера.
В числе этих 9 клубов были: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Бернли» и «Ньюкасл».
«Что сделали эти 9 команд. Я уже говорил о том, что произошло в прошлый понедельник, да? То, что сделали эти 9 команд, я не забываю. Не забываю о том, что они сделали.
Они хотят получить место в Лиге чемпионов за большие деньги, чтобы оплатить стадионы, которые они построили. Так что все в порядке», – сказал тренер «Ман Сити».
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