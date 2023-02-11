Мартин Киоун: «Арсенал» потерял 5 очков за неделю, и «Брентфорд» легко мог победить. После матча с «Сити» отрыв может исчезнуть»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Киоун Брентфорд Футбол

Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун высказался о ничьей «канониров» с «Брентфордом» (1:1).

«Нет никаких сомнений в том, что «Брентфорд» легко мог выиграть этот матч. «Арсенал» потерял пять очков [за два матча].

Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», после чего «канониры» и «горожане» встретятся в среду в определяющем матче. Разрыв может сократиться до нуля.

«Арсенал» провел не лучшую неделю, но стоит отдать должное «Брентфорду» за то, какую тактику он выбрал. «Арсеналу» было очень тяжело взломать эту оборону», – сказал Киоун.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Minuvert
А пару недель назад Арсеналу уже хотели кубок вручать... Помню несколько лет назад, за несколько туров до конца чемпионата, один букмекер стал выплачивать деньги за победу в чемпионате тем, кто вначале сезона поставил на победу МЮ. Отрыв тогда был около 10 очков, а победил в тот год МС)
Видимо, это про тот сезон с первым титулом при шейха. Это действительно было неожиданно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Сейчас, как никогда, хочется сохраниться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILIILI
Ответ jem777
А Эвертон? Все уже поняли как играть с Арсеналом. Достаточно прикрыть фланги и все. Они будут долбиться туда весь матч. Центр даже прикрывать не надо.)
Откуда вы лезете?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jem777
А Эвертон? Все уже поняли как играть с Арсеналом.
Достаточно прикрыть фланги и все. Они будут долбиться туда весь матч. Центр даже прикрывать не надо.)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Minuvert
А пару недель назад Арсеналу уже хотели кубок вручать... Помню несколько лет назад, за несколько туров до конца чемпионата, один букмекер стал выплачивать деньги за победу в чемпионате тем, кто вначале сезона поставил на победу МЮ. Отрыв тогда был около 10 очков, а победил в тот год МС)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вазген, друг Мхитаряна.
Кто такой Мартин Коиун
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий