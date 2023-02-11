Мартин Киоун: «Арсенал» потерял 5 очков за неделю, и «Брентфорд» легко мог победить. После матча с «Сити» отрыв может исчезнуть»

Экс-защитник « » высказался о ничьей «канониров» с « » (1:1).

«Нет никаких сомнений в том, что «Брентфорд» легко мог выиграть этот матч. «Арсенал» потерял пять очков [за два матча].

Завтра « » сыграет с «Астон Виллой», после чего «канониры» и «горожане» встретятся в среду в определяющем матче. Разрыв может сократиться до нуля.

«Арсенал» провел не лучшую неделю, но стоит отдать должное «Брентфорду» за то, какую тактику он выбрал. «Арсеналу» было очень тяжело взломать эту оборону», – сказал Киоун.

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