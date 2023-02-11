«Арсенал» увеличил отрыв от «Ман Сити» до 6 очков. 15 февраля они сыграют между собой

« » увеличил отрыв от « » до 6 очков.

Команда Микеля Артеты в субботу сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1), но набрала очко и увеличила отрыв.

«Ман Сити» в прошлом туре проиграл «Тоттенхэму» (0:1). Теперь и «Арсенала», и «Ман Сити» по 21 матчу в активе.

Стоит отметить, что 15 февраля состоится матч между «Арсеналом» и «Ман Сити».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!