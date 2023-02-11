«Арсенал» увеличил отрыв от «Ман Сити» до 6 очков. 15 февраля они сыграют между собой

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 6 очков.

Команда Микеля Артеты в субботу сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1), но набрала очко и увеличила отрыв.

«Ман Сити» в прошлом туре проиграл «Тоттенхэму» (0:1). Теперь и «Арсенала», и «Ман Сити» по 21 матчу в активе.

Стоит отметить, что 15 февраля состоится матч между «Арсеналом» и «Ман Сити».

 

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21 комментарий

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DolJun
Ответ Zakir Hanseidov
Какой ты упрямый. Пеп у тебя девушку увёл, что ли?
лол, где я, а где пеп. странный заход, закир
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mr kovalsky
Ответ Сади Самедов
Конечно выигрывать все время невозможно, но взять 1 очко из 6 против Эвертона и Брентфорда это очень обидно, особенно перед очной встречей, где отрыв мог быть уже + 8 либо даже 11
Обидно, согласен, но по игре ни разу не заслужили выиграть этот матч, даже по xg Брентфорд на 2 гола наиграл, надеюсь вернутся сильнее
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Zakir Hanseidov
Ответ DolJun
да кто угодно, пусть главное положат конец этой череде судейских чемпионств сити. был в бане когда мю победил сити с помощью оффсайдного гола, но помню как было приятно что пеп наконец получает своим же оружием обратно)
Какой ты упрямый.
Пеп у тебя девушку увёл, что ли?
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emptinesspetr
Ожидаемо наш Арсенал подсдал к середине сезона. Бронзовые медали будут достойным результатом. В любом случае, у этого состава большое будущее.
+1
-1
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Evil_Alastar
Ответ Gornostaev
Ну Арсенал 2 победы подряд и вот уже чемпионство будет🙂
🙂
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-1
-1
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Джейме Ланнистер
Никаких шансов. После матча с МЮ уже взяли АПЛ. Так игроки уже думают. Вон теперь вернись на свой ритм.
При всем уважению к доминатору. Пусть перестанет ставить своих сынков Рамсдейла и Уайта на каждый матч.
Почти все тренеры такие. Если игроков сам купил, то всегда его ставить. А игроков другого тренера сливает.
Лено намного лучше чем его Рамсдейл, жаль его купил не Доминатор.
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+2
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azt3c14
Если Сити не получит бан и с него не снимут очки,то Сити на дистанции съест Арсенал.Скамейка и опыт - решающий фактор в этой дуэли
+1
-1
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Токсик
👀
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DolJun
Ответ Dm Kznts
ученик пепа учителя? )
да кто угодно, пусть главное положат конец этой череде судейских чемпионств сити. был в бане когда мю победил сити с помощью оффсайдного гола, но помню как было приятно что пеп наконец получает своим же оружием обратно)
0
-3
-3
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Армен Онфрой
Надеюсь после череды неудач соберутся и выиграют очный матч, именно в таких ситуациях должны доказывать, что готовы к чемпионству
+2
-1
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Dm Kznts
Ответ DolJun
артета должен выносить голубой вагон, будем откровенны.
ученик пепа учителя? )
0
0
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Gornostaev
Ответ Evil_Alastar
Ну МС 2 победы подряд и вот уже 1 место будет🙂
Ну Арсенал 2 победы подряд и вот уже чемпионство будет🙂
+8
-6
+2
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HI MARS
Сити будет чемпионом.Это очевидно же
+2
-3
-1
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DolJun
артета должен выносить голубой вагон, будем откровенны.
+2
-5
-3
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#SharkTeam
Ответ Пако
15 февраля главный матч сезона в АПЛ!
Это только первый очный матч в чемпионате
+1
-1
0
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Брукс Хэтлин
Сити учуял запах крови. Огромный опыт безжалостных марафонцев должен помочь им. Другое дело, хватит ли сил и мотивации.
+7
-2
+5
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Антон Фалафель
Скорее, это им в минус
+5
-2
+3
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лицемерный гнус
Мне кажется, это будет решающим матче в борьбе за чемпионство. Жду с нетерпением.
+1
0
+1
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Сади Самедов
Конечно выигрывать все время невозможно, но взять 1 очко из 6 против Эвертона и Брентфорда это очень обидно, особенно перед очной встречей, где отрыв мог быть уже + 8 либо даже 11
+20
0
+20
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Evil_Alastar
Ну МС 2 победы подряд и вот уже 1 место будет🙂
+12
-6
+6
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Пако
15 февраля главный матч сезона в АПЛ!
+11
-3
+8
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