«Арсенал» увеличил отрыв от «Ман Сити» до 6 очков. 15 февраля они сыграют между собой
«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 6 очков.
Команда Микеля Артеты в субботу сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1), но набрала очко и увеличила отрыв.
«Ман Сити» в прошлом туре проиграл «Тоттенхэму» (0:1). Теперь и «Арсенала», и «Ман Сити» по 21 матчу в активе.
Стоит отметить, что 15 февраля состоится матч между «Арсеналом» и «Ман Сити».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Пеп у тебя девушку увёл, что ли?
При всем уважению к доминатору. Пусть перестанет ставить своих сынков Рамсдейла и Уайта на каждый матч.
Почти все тренеры такие. Если игроков сам купил, то всегда его ставить. А игроков другого тренера сливает.
Лено намного лучше чем его Рамсдейл, жаль его купил не Доминатор.