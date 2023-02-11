«У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, он любит преодолевать сложности». Гранат о форвардах
Владимир Гранат высказался об общих чертах форвардов Артема Дзюбы и Криштиану Роналду.
«Сравнение Дзюбы и Роналду тяжелое. Артем – непростой футболист. И для нашего чемпионата – звезда.
У Дзюбы, как и у Криштиану, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности.
Сейчас Артем попал в свою стезю, чемпионат России он знает хорошо, поэтому ему в РПЛ будет легче выступать, чем в Турции. Он поможет «Локомотиву» выбраться из такой трудной турнирной ситуации», – сказал экс-защитник сборной России.
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