«У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, он любит преодолевать сложности». Гранат о форвардах

Теги Локомотив Артем Дзюба Владимир Гранат Криштиану Роналду премьер-лига Россия Футбол

Владимир Гранат высказался об общих чертах форвардов Артема Дзюбы и Криштиану Роналду.

«Сравнение Дзюбы и Роналду тяжелое. Артем – непростой футболист. И для нашего чемпионата – звезда.

У Дзюбы, как и у Криштиану, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности.

Сейчас Артем попал в свою стезю, чемпионат России он знает хорошо, поэтому ему в РПЛ будет легче выступать, чем в Турции. Он поможет «Локомотиву» выбраться из такой трудной турнирной ситуации», – сказал экс-защитник сборной России.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Один кубок Гампера Месси > вся стата и будущие трофеи кринжа в СА!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brt202
Ответ Чётко_как_чечётка
Прямо как ты?
на тебя?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
interested
Спокойный, умный комментарий, что удивительно на "рыночной площади".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ brt202
набросы спортса, лучше не реагировать на эту охинею
Прямо как ты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Гранат: Дзюба, как и Роналду- Гулливер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xan.sher.76@gmail.com
Ответ Astan4o
Меня тревожит что уже в четвертой новости за сегодня Роналду фигурирует вместе с Дзюбой, неужели и вправду конец карьеры Криша близок?
Сравнивает не только лидерские качества..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brt202
Ответ Astan4o
Меня тревожит что уже в четвертой новости за сегодня Роналду фигурирует вместе с Дзюбой, неужели и вправду конец карьеры Криша близок?
набросы спортса, лучше не реагировать на эту охинею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sinister Kid
Ответ Astan4o
Меня тревожит что уже в четвертой новости за сегодня Роналду фигурирует вместе с Дзюбой, неужели и вправду конец карьеры Криша близок?
Импортозамещение в действии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Astan4o
Меня тревожит что уже в четвертой новости за сегодня Роналду фигурирует вместе с Дзюбой, неужели и вправду конец карьеры Криша близок?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Astan4o
Меня тревожит что уже в четвертой новости за сегодня Роналду фигурирует вместе с Дзюбой, неужели и вправду конец карьеры Криша близок?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий