Агент Дзюбы: «Артем сталкивается с запредельным давлением всю карьеру. Не каждый выдержит, это удел сильных личностей. На ум приходит Моуринью»

Агент Артема Дзюбы сравнил его с .

– Как Артему удается не обращать внимание на хейтеров?

– Он старается просто их игнорировать. Хотя иногда и срывается, все‑таки Артем на протяжении всей карьеры сталкивается с каким‑то запредельным уровнем давления. Не каждый выдержит такое, так что он молодец. Наверное, это удел сильных личностей.

Из российского футбола так сразу на ум никто не приходит, а из мирового – Жозе Моуринью, которого я знаю лично. Это классный человек, большой профессионал, к которому нужно войти в доверие. Но если ты находишь контакт, сразу понимаешь, какой этот человек профессионал, насколько он реально любит футбол, какой он добрый, искренний человек. Ровно такой же человек .

– Сильное заявление.

– Я здесь не то чтобы его фанат или адвокатом выступаю, стараюсь оценивать объективно и по фактам. Все мы не без греха, идеалов нет. И у Артема было за карьеру немало моментов, которых, на мой взгляд, можно было бы избежать. Однако история с Турцией очень сильно изменила его как человека, он сильно повзрослел.

Опять же, футболист с большим эго не пошел бы в « », а спокойно поехал бы играть в Дубай. А он был готов пойти на небольшие деньги, чтобы помочь команде остаться в . К сожалению, «Торпедо» этого шага не оценило. Что ж, их право, – сказал Леонид Гольдман.

Агент Дзюбы: «Были варианты в Китае, с подъемными Артем мог заработать до 3 млн долларов. Звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии»

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