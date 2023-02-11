Агент Дзюбы: «Артем сталкивается с запредельным давлением всю карьеру. Не каждый выдержит, это удел сильных личностей. На ум приходит Моуринью»

Теги Локомотив Артем Дзюба Жозе Моуринью премьер-лига Россия Торпедо агенты Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы сравнил его с Жозе Моуринью.

– Как Артему удается не обращать внимание на хейтеров?

– Он старается просто их игнорировать. Хотя иногда и срывается, все‑таки Артем на протяжении всей карьеры сталкивается с каким‑то запредельным уровнем давления. Не каждый выдержит такое, так что он молодец. Наверное, это удел сильных личностей.

Из российского футбола так сразу на ум никто не приходит, а из мирового – Жозе Моуринью, которого я знаю лично. Это классный человек, большой профессионал, к которому нужно войти в доверие. Но если ты находишь контакт, сразу понимаешь, какой этот человек профессионал, насколько он реально любит футбол, какой он добрый, искренний человек. Ровно такой же человек Артем Дзюба.

– Сильное заявление.

– Я здесь не то чтобы его фанат или адвокатом выступаю, стараюсь оценивать объективно и по фактам. Все мы не без греха, идеалов нет. И у Артема было за карьеру немало моментов, которых, на мой взгляд, можно было бы избежать. Однако история с Турцией очень сильно изменила его как человека, он сильно повзрослел.

Опять же, футболист с большим эго не пошел бы в «Торпедо», а спокойно поехал бы играть в Дубай. А он был готов пойти на небольшие деньги, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. К сожалению, «Торпедо» этого шага не оценило. Что ж, их право, – сказал Леонид Гольдман.

Агент Дзюбы: «Были варианты в Китае, с подъемными Артем мог заработать до 3 млн долларов. Звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии»

Агент Дзюбы: «Артема можно назвать «российским Роналду» по нашим меркам, как бы пафосно ни звучало. Абсолютно уверен»

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28 комментариев

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Санитар-волк
Феерическое стремление сравнивать это чудо с великими.
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Артём Капиталов
Мне кажется иногда они специально эти перлы извергают, чтобы их запостили на спортс
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vel
Сам чудил, потом давление испытывал..
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Dinamik1
А что вы хотели услышать от агента?Ему надо впарить кому нибудь свой залежалый товар.
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Сергей Бакин
на
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svft
Да, этот Маугли удушил даже Каа
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nick-basil
Живет полной жизнью. Как рыба в воде.
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Олег Кузнецов
Ответ d.xoxlov
The masturbational one
Йозе Марино только на ум приходит.
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Тибеникинс
Я аж заплакал прочитав это....бедный Артём (((
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as009595@icloud.com
Знаем мы как Артем умеет снимать давление🤭
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инок
Сегодня, что у Дзюбы день рожденья, а спорт.ц?
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d.xoxlov
The masturbational one
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Сергей Орлов
Да что ты, мать-перемать, такое несёшь?)
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Lior Diamond
Всё, понеслось у Артёма) снова может ораторствовать сильная личность)
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kulik13
Сам себя во все ситуации и загоняет же.))))

Да уж....
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Максим Пантелеев
Сильная личность и персонаж "хоть ссы в глаза" -это другое.
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Екн Лор
Из российских личностей никто на ум не приходит? А как же Йозе Марино? Ах, забыл, он же финн
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Человек1991
Агент Дзюбы : Тёма всю карьеру сталкивается с запредельным давлением , поэтому он периодически сбрасывает это напряжение рукотворно . ))
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mishakmv96
Агент Дзюбы неровно дышит к португальцам. Обидел за сегодня и Роналду, и Моуринью
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Максим Пантелеев
В Турции за крысятничество отправили на петушатник.Там Артем сильно повзрослел.
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Los Galácticos
На ум приходит максимум Газзаев
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Ru Ru
Ага.Хвост пришили,а он игнорирует)
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Aleksey Yashin
Дзюба: I Am Jose Mourinho
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Evgeny Trifonov
Так Моуринью ещё не оскорбляли🤦‍♂️
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Еремеич
На ум приходит зюба… самый мерзкий персонаж в истории Российского ногомяча
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