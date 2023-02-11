Дзюба о номере в «Локо»: «22-й мне близок. Но будет 7-й, как говорится, Криштиану Роналду, Siu!»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Илья Лантратов Футбол

Артем Дзюба высказался по поводу своего номера в «Локомотиве».

– 22-й номер. Как ты пережил, что он тебе не достанется?

– Мы как раз встретились с ним [с Лантратовым]. Говорю: «Как ты мог, как ты смел вообще?» А он смеется. Он тоже любит 22-й номер. Ничего страшного. Значит, так должно было быть.

Конечно, 22-й номер мне очень близок. Теперь надо как-то постараться первое время не брать его форму. Хотя она вратарская, так что это попроще. Будет 7-й номер, как говорится, Криштиану Роналду, Siu! – сказал форвард «Локомотива».

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10 комментариев

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xan.sher.76@gmail.com
Ответ shapor
Стабильно, дурaчок
Идет голосование на ЗМ в 2019 год. Месси с Салахом разыгрывает главный приз года, провал Роналду даже первую десятку непопадает за него голосуют кто? Усатый шуршес с зюба как тренер и кэптаин)
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dimamak10
Агент сравнил с Кри Ро и он реально поверил что он Рон. Их связывает ток одно , что на закате карьеры клуб не могли себе найти
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Дым под водой
Ответ Тиджани Бабангида
Настроение хорошее,что неплохо для возобновления карьеры
Блин, я думал для этого тренироваться надо. А дедпул за старое, разинул варежку, теперь не захлопнет.
+7
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+7
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Кузбасс
А раньше ты был Ибрагимовичем...
Златан расстроится, когда узнает.
+2
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+2
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trick00
Аххахахахахаххаха
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Гамарджоба Генацвале
Sui
+4
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Romeo Yankovich
на пол года опять будет не заткнуть
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Тиджани Бабангида
Настроение хорошее,что неплохо для возобновления карьеры
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tommy_hell_trigger
Лучше бы он молчал
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Roman Rakhimov
Комментарий удален
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shapor
Стабильно, дурaчок
+13
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+12
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