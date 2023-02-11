Дзюба о номере в «Локо»: «22-й мне близок. Но будет 7-й, как говорится, Криштиану Роналду, Siu!»

высказался по поводу своего номера в «Локомотиве».

– 22-й номер. Как ты пережил, что он тебе не достанется?

– Мы как раз встретились с ним [с ]. Говорю: «Как ты мог, как ты смел вообще?» А он смеется. Он тоже любит 22-й номер. Ничего страшного. Значит, так должно было быть.

Конечно, 22-й номер мне очень близок. Теперь надо как-то постараться первое время не брать его форму. Хотя она вратарская, так что это попроще. Будет 7-й номер, как говорится, Криштиану Роналду, Siu! – сказал форвард « ».

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