Агент Дзюбы: «Были варианты в Китае, с подъемными Артем мог заработать до 3 млн долларов. Звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии»

Агент Артема Дзюбы рассказал, где нападающий мог продолжить карьеру.

– Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в « » пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артем мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года.

Как верно где‑то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но все равно очень щедрые предложения. Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это, как я уже сказал, было приоритетом.

– Другими словами, не нашлось такого варианта за границей, где Дзюбу устроило бы все: и деньги, и спортивный интерес, и бытовые условия?

– Да, чтобы Артем уехал, должна была сойтись куча факторов, потому что, повторюсь, изначально эти варианты не были в приоритете. Как и деньги. Иначе можно было спокойно уехать в Эмираты, где и семье было бы комфортно. Но туда ехать – это уже заканчивать.

При всем уважении, это уже не тот уровень, где можно играть в футбол высокого уровня, хотя интерес был от команд из топ‑5 местного чемпионата. ОАЭ был план «Б» на случай, если бы сорвались все переговоры с российскими командами. Но, слава Богу, до этого не дошло, – сказал Леонид Гольдман.

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