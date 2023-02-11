Агент Дзюбы: «Были варианты в Китае, с подъемными Артем мог заработать до 3 млн долларов. Звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Китай высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия агенты Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы рассказал, где нападающий мог продолжить карьеру. 

– Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в «Локомотиве» пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артем мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года.

Как верно где‑то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но все равно очень щедрые предложения. Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это, как я уже сказал, было приоритетом.

– Другими словами, не нашлось такого варианта за границей, где Дзюбу устроило бы все: и деньги, и спортивный интерес, и бытовые условия?

– Да, чтобы Артем уехал, должна была сойтись куча факторов, потому что, повторюсь, изначально эти варианты не были в приоритете. Как и деньги. Иначе можно было спокойно уехать в Эмираты, где и семье было бы комфортно. Но туда ехать – это уже заканчивать.

При всем уважении, это уже не тот уровень, где можно играть в футбол высокого уровня, хотя интерес был от команд из топ‑5 местного чемпионата. ОАЭ был план «Б» на случай, если бы сорвались все переговоры с российскими командами. Но, слава Богу, до этого не дошло, – сказал Леонид Гольдман. 

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28 комментариев

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nmnackjbxkasbk
Ответ slow focus
роналду лично звал, обещал бутсы чистить великому голеадору
но Месси отговорил.
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Ранальду с пивком
Но выбирать пришлось между Пари и 14-ой командой РПЛ за копейки в сравнении с 3 миллионами долларов …. Да да
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d.xoxlov
Дзюба между деньгами и чем-то ещё выбрал что-то ещё?
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Вратарь Бага
То в АПЛ звали, то теперь в Азию
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Pushkin_CR7
Ответ МЯСО УРАЛА
Восточные сказки...
Просто в Саудовской Аравии уже 7 номер заняли, поэтому в Локо пошел
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Marcus-light
Этот агент такой тугой, что не знает про налоги в китайской лиге, и что иностранцев туда уже стараются не покупать
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BZB
Если бы были, то Дзюба и в Гондурас бы поехал.
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Recreated
Да ща агенты дрочера будут нам втирать всякую дичь!
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Curry30
да никуда этого клоуна не звали, хватит уже чушь плести
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Bahmut
Ни одного клуба конкретного не назвал, боясь нарваться на опровержение, балабол.
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nikolai 75
вышел новый цикл сказок Гольдмана "Артем Дзюба нарасхват"
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JustF0rTheW1n322
А я не почему-то не думаю, что это неправда. Надеюсь десяточку затолкает до конца чемпа. Или 15 по гол+пас.
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slow focus
роналду лично звал, обещал бутсы чистить великому голеадору
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Пирс Морган
Чая фантазеру
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Добрый Ретроград
Звали, но он оказался неуловимым Джо.
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Aleksey Yashin
Ну хоть не Тоттенхэм, и на том спасибо
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инок
Нам то не гони, агент Гольдман
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градус ненависти
сказки Гольдмана, лол
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Геннадий Тимченко
Ответ МЯСО УРАЛА
Восточные сказки...
И тридцать копеек тоже попадает в озвученный диапазон "до 3 миллионов долларов", так что предложение Локо было пожирнее 🤣
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Rebkins
Ну сейчас опять начнется......лючий игрок, лютчий нап.....то что Локомотиву повезло.....
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Aleksey Yashin
"Но туда ехать - это уже заканчивать"
Некоторые британские журналисты могут не согласиться с этим.
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evil
Все звали, все хотели, в итоге, к очередному госпроекту присосались
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goleodor
Единственный континент, куда не приглашали Дзюбу - Антарктида
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Aleksandr Danilov
Ответ Человек1991
Чемп России топ 7 , а чемпы Аравии и ОАЭ даже не в топ 50, поэтому в спортивном плане конечно намного лучше играть в РПЛ, хоть и за меньшие бабки.
Топ 7 в Восточной Европе
+9
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+8
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Serg Oleov
А еще он должен был в космос полететь искать новую жизнь, но и там не срослось))
+21
0
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