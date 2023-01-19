Кристиан Ромеро о том, почему кричал на Мбаппе после гола Месси в финале ЧМ: «Он очень плохо обращался с Энцо»

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Кристиан Ромеро объяснил, почему кричал Килиану Мбаппе в лицо в финале ЧМ-2022

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины накричал на французского нападающего после третьего гола Лионеля Месси в финале чемпионата мира. 

«Я смотрю финал каждый день, ха-ха. Я всегда хотел встретиться именно с Францией в финале, потому что они были действующими чемпионами мира. Это был сложный матч, учитывая их статус.

Я кричал в лицо Мбаппе, потому что до этого Энцо [Фернандес] разговаривал с Килианом, и Мбаппе очень плохо обращался с ним», – сказал Ромеро.

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5 комментариев

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Георгий Георгий
Ответ pasha_t
Асенсио??
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ASH11
Ну да, будто аргентинцы со всеми хорошо обращались. Смешно все это слышать, по факту же аргентинцы делали все, чтобы поднять градус игры. Французы же были максимально инертны, кроме, пожалуй, Мбаппе. За это и поплатились.
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pasha_t
Ответ Vatikan
с с Энцо
Асенсио??
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Можно было бы обойтись тегами:Ромеро,Фернандес,Мбаппе,Месси,Аргентина,Франция,ЧМ.
Но нет,надо же приплести сюда и лигу Франции,АПЛ,лигу Португалии
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Vatikan
с с Энцо
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