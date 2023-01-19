Кристиан Ромеро о том, почему кричал на Мбаппе после гола Месси в финале ЧМ: «Он очень плохо обращался с Энцо»

Кристиан Ромеро объяснил, почему кричал в лицо в финале .

Защитник « » и сборной Аргентины накричал на французского нападающего после третьего гола в финале чемпионата мира.

«Я смотрю финал каждый день, ха-ха. Я всегда хотел встретиться именно с Францией в финале, потому что они были действующими чемпионами мира. Это был сложный матч, учитывая их статус.

Я кричал в лицо Мбаппе, потому что до этого Энцо [Фернандес] разговаривал с Килианом, и Мбаппе очень плохо обращался с ним», – сказал Ромеро.