Гальтье о финале ЧМ: «Не обязан комментировать поведение вратаря Аргентины, Месси так не делал. Мбаппе вел себя образцово»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье высказался о Килиане Мбаппе и финале ЧМ-2022.

Сборная Франции уступила Аргентине (3:3, по пен. 2:4) в финале турнире.

«Я не буду комментировать их празднования, это дело аргентинцев. Меня не касается то, что делал вратарь сборной Аргентины. Самое важное – то, что я увидел во время финала. Килиан и Лео пожали друг другу руки. Килиан образцово вел себя после игры и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и тренера сборной Аргентины.

Все это привязывают к отношениям Килиана и Лео. Лео не вел себя так [как Эмилиано Мартинес], не стоит говорить о нем в этом контексте. Нет причин все смешивать. Я не обязан комментировать поведение вратаря.

Килиан очень хорошо себя повел, несмотря на поражение. Он был очень разочарован, но поздравил Лео с большим достоинством. Это очень хорошо для клуба», – сказал тренер «ПСЖ».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
Чилаверт, Тотти и Райкард плевались в соперника, Рой Кин и Шумахер целенаправленно ломали игроков, Кантона избил болельщика, великий Паоло Росси вообще сидел в тюрьме за договорные матчи, Бензема шантажировал своего коллегу по сборной, Погба какие то порчи наводил через магов и шаманов на Мбаппе, можно вспомнить и Эффенберга, Гаскойна, Симеоне, Пепе и многих других. А вот что самое омерзительное это нырки и симуляции которыми славились Ривалдо, Роналду, Бускетс, Альба, Стерлинг, Неймар итд Но все равно самый омерзительный для всех это Мартинес )))))))))
Ты перечислил великих игроков, а потом упомянул ноунейма Мартинеса, которого до этого ЧМ никто не знал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ aidos_1979
Кстати у дивы и посты в инсте прекратились после позорного вылета от марокканцев)
Уволил с горяча всех своих SMM, а сам кроме пацанских цитат Стэтхема и глупых каментов вроде factos ничего не умеет 😅🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще один французский ссыкун.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sevuska
Короче мессе на этом чм запомнился как король левых пенок 😆
Сколько голов у роналду в плей-офф ЧМ за 5 ЧМ??)))

А за 20 лет за сборную на ЧМ сколько голов в плей-офф??))🤣🤣

Ладно ладно, сколько раз он лучший игрок турнира за сборную за 20 лет??)))🤣🤣🤣

Если 0,0,0,0 то Эйсебио лучший футболист в истории Португалии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
В любом случае Месси и Мбаппе Чемпионы Мира!:) хорошо что Месси под конец карьеры удалось поиграть с игроком, который заменит его на вершине футбольного олимпа!:) В каждом поколении был игрок олицетворивший эпоху:) Роналдо, Рональдиньо, Месси, Мбаппе и все Чемпионы Мира!:)
Заменит !?
твой мессе уже пятый год в тени у Мбаппе!
Проснись
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Тулетаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Особенно когда в голосину ржал над Кейном, не забившем пенальти
Мбаппе просто оправдался незабитому пенальти соперника, вот и все. Мартинес же откровенно издевался над соперниками и в особенности, над Мбаппе, который забил ему четыре раза (да, три раза с пенальти, но сути это не меняет). Месси тоже после матча с голланцами вёл себя не лучшим образом, хотя и сами голланцы, конечно, тоже могли бы обойтись без некоторых заявлений перед матчем, поэтому тут есть вина обоих сторон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нравится мне этот Гальтье, и есть какое-то наитие, что с ним ПСЖ возьмет ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Айлин 1990
Месси на ЧМ побил рекорд Пеле и установил свой рекорд. Самый результативный футболист ЧМ Пеле 19, Месси 21. Месси на ЧМ побил рекорд Марадоны по голам и по обводкам и установил свой рекорд. Месси голов на ЧМ 13 голов, Марадона 8 голов. Месси обводки 133 абсолютный рекорд, Марадона 105. Какие рекорды ещё у Пеле и Марадоны на ЧМ есть индивидуальные???? Вроде не осталось, Месси побил эти рекорды и установил свои. Но почему фанаты роналду продолжают спорить???? Рекорды на ЧМ для роналду это останется мечтой. Месси лучший футболист в истории футбола. Ведь он на ЧМ впереди по индивидуальным рекордам и награды.
Короче мессе на этом чм запомнился как король левых пенок 😆
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yavich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Особенно когда в голосину ржал над Кейном, не забившем пенальти
Ну так смешно же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси на ЧМ побил рекорд Пеле и установил свой рекорд.

Самый результативный футболист ЧМ Пеле 19, Месси 21.

Месси на ЧМ побил рекорд Марадоны по голам и по обводкам и установил свой рекорд.

Месси голов на ЧМ 13 голов, Марадона 8 голов.
Месси обводки 133 абсолютный рекорд, Марадона 105.

Какие рекорды ещё у Пеле и Марадоны на ЧМ есть индивидуальные????
Вроде не осталось, Месси побил эти рекорды и установил свои. Но почему фанаты роналду продолжают спорить????
Рекорды на ЧМ для роналду это останется мечтой.

Месси лучший футболист в истории футбола. Ведь он на ЧМ впереди по индивидуальным рекордам и награды.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ iegord
Марадона, забивший рукой, Зидан и Матерацци, устроившие шоу в финале, вели себя далеко не образцово, но никто их величие за это не отнял
Чилаверт, Тотти и Райкард плевались в соперника, Рой Кин и Шумахер целенаправленно ломали игроков, Кантона избил болельщика, великий Паоло Росси вообще сидел в тюрьме за договорные матчи, Бензема шантажировал своего коллегу по сборной, Погба какие то порчи наводил через магов и шаманов на Мбаппе, можно вспомнить и Эффенберга, Гаскойна, Симеоне, Пепе и многих других. А вот что самое омерзительное это нырки и симуляции которыми славились Ривалдо, Роналду, Бускетс, Альба, Стерлинг, Неймар итд

Но все равно самый омерзительный для всех это Мартинес )))))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
А что Мартинес-то сделал?:) Потроллил проигравших?:) Напомнить Вам, что тут желали Мбаппе мадридские фанаты?:))
Я смотрел все матчи Копы и ЧМ, и ни разу не видел грязной игры или неспортивного поведения от Мартинеса. Просто люди у которых горит от триумфа Лео и Аргентины используют его выходки для своего хейта
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iegord
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Марадона, забивший рукой, Зидан и Матерацци, устроившие шоу в финале, вели себя далеко не образцово, но никто их величие за это не отнял
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мбаппе сильнее Месси и лучший игрок мира
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ aidos_1979
Кстати у дивы и посты в инсте прекратились после позорного вылета от марокканцев)
недавно пост в бассейне закинул. позже удалил
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flavius
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Откатите вы уже комменты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В любом случае Месси и Мбаппе Чемпионы Мира!:) хорошо что Месси под конец карьеры удалось поиграть с игроком, который заменит его на вершине футбольного олимпа!:) В каждом поколении был игрок олицетворивший эпоху:) Роналдо, Рональдиньо, Месси, Мбаппе и все Чемпионы Мира!:)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrisimo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Особенно когда в голосину ржал над Кейном, не забившем пенальти
Он радовался , а не смеялся
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
utsh44psmr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Особенно когда в голосину ржал над Кейном, не забившем пенальти
«Вы не понимаете - это другое»
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Мбаппе вообще красавчик, видно как ему тяжело было после поражения, но забрал свой заслуженный приз и достойно его принял:) А не убежал в слезах, как любит делать одна небезысвестная персона:)
Кстати у дивы и посты в инсте прекратились после позорного вылета от марокканцев)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что Мартинес-то сделал?:) Потроллил проигравших?:) Напомнить Вам, что тут желали Мбаппе мадридские фанаты?:))
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Особенно когда в голосину ржал над Кейном, не забившем пенальти
Это другое ))
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Грачёв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси не делал, но и не остановил Мартинеса на правах капитана(да и других игроков тоже), хотя большая часть дерьма из игроков вылезла, когда они ещё все вместе были
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Особенно когда в голосину ржал над Кейном, не забившем пенальти
Вроде радовался, нет? Или у вас одна позитивная эмоция в жизни?
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мбаппе вообще красавчик, видно как ему тяжело было после поражения, но забрал свой заслуженный приз и достойно его принял:) А не убежал в слезах, как любит делать одна небезысвестная персона:)
+30
-14
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий