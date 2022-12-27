Гальтье о финале ЧМ: «Не обязан комментировать поведение вратаря Аргентины, Месси так не делал. Мбаппе вел себя образцово»

Кристоф Гальтье высказался о и финале .

уступила (3:3, по пен. 2:4) в финале турнире.

«Я не буду комментировать их празднования, это дело аргентинцев. Меня не касается то, что делал вратарь сборной Аргентины. Самое важное – то, что я увидел во время финала. Килиан и Лео пожали друг другу руки. Килиан образцово вел себя после игры и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и тренера сборной Аргентины.

Все это привязывают к отношениям Килиана и Лео. Лео не вел себя так [как Эмилиано Мартинес], не стоит говорить о нем в этом контексте. Нет причин все смешивать. Я не обязан комментировать поведение вратаря.

Килиан очень хорошо себя повел, несмотря на поражение. Он был очень разочарован, но поздравил Лео с большим достоинством. Это очень хорошо для клуба», – сказал тренер « ».

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