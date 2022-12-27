Гальтье о финале ЧМ: «Не обязан комментировать поведение вратаря Аргентины, Месси так не делал. Мбаппе вел себя образцово»
Кристоф Гальтье высказался о Килиане Мбаппе и финале ЧМ-2022.
Сборная Франции уступила Аргентине (3:3, по пен. 2:4) в финале турнире.
«Я не буду комментировать их празднования, это дело аргентинцев. Меня не касается то, что делал вратарь сборной Аргентины. Самое важное – то, что я увидел во время финала. Килиан и Лео пожали друг другу руки. Килиан образцово вел себя после игры и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и тренера сборной Аргентины.
Все это привязывают к отношениям Килиана и Лео. Лео не вел себя так [как Эмилиано Мартинес], не стоит говорить о нем в этом контексте. Нет причин все смешивать. Я не обязан комментировать поведение вратаря.
Килиан очень хорошо себя повел, несмотря на поражение. Он был очень разочарован, но поздравил Лео с большим достоинством. Это очень хорошо для клуба», – сказал тренер «ПСЖ».
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А за 20 лет за сборную на ЧМ сколько голов в плей-офф??))🤣🤣
Ладно ладно, сколько раз он лучший игрок турнира за сборную за 20 лет??)))🤣🤣🤣
Если 0,0,0,0 то Эйсебио лучший футболист в истории Португалии.
твой мессе уже пятый год в тени у Мбаппе!
Проснись
Самый результативный футболист ЧМ Пеле 19, Месси 21.
Месси на ЧМ побил рекорд Марадоны по голам и по обводкам и установил свой рекорд.
Месси голов на ЧМ 13 голов, Марадона 8 голов.
Месси обводки 133 абсолютный рекорд, Марадона 105.
Какие рекорды ещё у Пеле и Марадоны на ЧМ есть индивидуальные????
Вроде не осталось, Месси побил эти рекорды и установил свои. Но почему фанаты роналду продолжают спорить????
Рекорды на ЧМ для роналду это останется мечтой.
Месси лучший футболист в истории футбола. Ведь он на ЧМ впереди по индивидуальным рекордам и награды.
Но все равно самый омерзительный для всех это Мартинес )))))))))