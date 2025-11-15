  • Спортс
  • Аленичев включил Дасаева, Мальдини, Каннаваро, Зидана, Тотти и Роналдо в сборную всех времен: «Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»
37

Аленичев включил Дасаева, Мальдини, Каннаваро, Зидана, Тотти и Роналдо в сборную всех времен: «Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»

Дмитрий Аленичев представил вариант сборной всех времен.

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев составил сборную всех времен.

«Сборную всех времен мне составить несложно. В воротах – Дасаев. Далее четыре защитника – Кафу, Мальдини, Каннаваро и Алдаир.

В полузащите будет пять человек: Хави, Иньеста, Тотти, Зидан и Деку.

А в нападении – Роналдо, зубастик. При всем уважении к Месси и Криштиану Роналду, мне то поколение поближе, поэтому назову его.

А тренером этой команды должен был стать Олег Иванович Романцев, а в помощниках у него – Жозе Моуринью», – сказал Дмитрий Аленичев.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39844 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
