Аленичев включил Дасаева, Мальдини, Каннаваро, Зидана, Тотти и Роналдо в сборную всех времен: «Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»
Дмитрий Аленичев представил вариант сборной всех времен.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев составил сборную всех времен.
«Сборную всех времен мне составить несложно. В воротах – Дасаев. Далее четыре защитника – Кафу, Мальдини, Каннаваро и Алдаир.
В полузащите будет пять человек: Хави, Иньеста, Тотти, Зидан и Деку.
А в нападении – Роналдо, зубастик. При всем уважении к Месси и Криштиану Роналду, мне то поколение поближе, поэтому назову его.
А тренером этой команды должен был стать Олег Иванович Романцев, а в помощниках у него – Жозе Моуринью», – сказал Дмитрий Аленичев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
