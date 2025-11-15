Карпин назвал Семака лучшим российским тренером 2025 года
Карпин назвал Семака лучшим российским тренером по итогам 2025 года .
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о лучшем российском тренере по итогам 2025 года.
– Лучший российский тренер по итогам 2025 года, по вашему мнению?
– Сергей Семак, – заявил Карпин.
В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Семака занял 2-е место в Мир РПЛ и проиграла ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
