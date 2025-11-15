Карпин назвал Семака лучшим российским тренером 2025 года

Карпин назвал Семака лучшим российским тренером по итогам 2025 года .

Главный тренер сборной России и «Динамо » Валерий Карпин ответил на вопрос о лучшем российском тренере по итогам 2025 года.

– Лучший российский тренер по итогам 2025 года, по вашему мнению?

– Сергей Семак , – заявил Карпин.

В прошлом сезоне «Зенит » под руководством Семака занял 2-е место в Мир РПЛ и проиграла ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.