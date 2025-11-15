Виталий Кафанов: «Максименко – очень сильный вратарь. Но «Спартак» колбасит: то яркие игры, то много ошибок в обороне. Саше тяжело в такие моменты»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко, который пропустил 21 мяч в 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.
«Сейчас не самый лучший период у «Спартака». Я не говорю у Саши Максименко. Именно у «Спартака», их колбасит. Они то яркие игры выдают, то делают очень много ошибок в обороне.
Саше в такие моменты тяжело, но при этом он сохраняет уверенность. Максименко нужна передышка. Саша – очень сильный вратарь.
Когда он приезжает на тренировки сборной, он показывает свой уровень.
Мы доверили ему место в воротах в матче с Иорданией, потому что не сомневались, что он в хорошей форме. Саша это подтвердил», – сказал Виталий Кафанов.
