«Химки» подписали экс-игрока резервной команды «Севильи» Тассано и сербского защитника Антича
«Химки» объявили о трансферах двух игроков.
Речь об уругвайском защитнике Кристиане Тассано и сербском игроке обороны Николе Античе.
26-летний Тассано ранее выступал за португальскую «Санта-Клару». Центральный защитник также играл за «Росарио Сентраль» из Аргентины, «Твенте», резервную команду «Севильи» и уругвайский «Данубио».
Антич выступал за солигорский «Шахтер». В 2022 году 28-летний серб провел 25 матчей в чемпионате Беларуси, забив 3 мяча.
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