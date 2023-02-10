«Химки» подписали экс-игрока резервной команды «Севильи» Тассано и сербского защитника Антича

Теги Химки премьер-лига Россия трансферы Шахтер Солигорск Кристиан Тассано Никола Антич Футбол

«Химки» объявили о трансферах двух игроков.

Речь об уругвайском защитнике Кристиане Тассано и сербском игроке обороны Николе Античе.

26-летний Тассано ранее выступал за португальскую «Санта-Клару». Центральный защитник также играл за «Росарио Сентраль» из Аргентины, «Твенте», резервную команду «Севильи» и уругвайский «Данубио».

Антич выступал за солигорский «Шахтер». В 2022 году 28-летний серб провел 25 матчей в чемпионате Беларуси, забив 3 мяча.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Почему-то вспомнился Уралан Буняка. Большая афера после которой Уралан так и не оправился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kk.abb
Даже в Химки на вход столько легов едут, а ЦСКА только на выход работает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ну хоть защитники пошли. Не будут играть люди типа Чежии, которые и аутсайдеров Первой лиги не факт, что уровень тянут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
T622222
Пошли легионеры
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий