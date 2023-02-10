«Химки» подписали экс-игрока резервной команды «Севильи» Тассано и сербского защитника Антича

« » объявили о трансферах двух игроков.

Речь об уругвайском защитнике и сербском игроке обороны .

26-летний Тассано ранее выступал за португальскую «Санта-Клару». Центральный защитник также играл за «Росарио Сентраль» из Аргентины, «Твенте», резервную команду «Севильи» и уругвайский «Данубио».

Антич выступал за солигорский « ». В 2022 году 28-летний серб провел 25 матчей в чемпионате Беларуси, забив 3 мяча.