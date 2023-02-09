Ари: «Россия – страна больших возможностей, там красивая культура и добрые люди, я увидел ноль минусов. Всегда говорю об этом молодым бразильцам»
Ари рассказал, что рекомендует молодым бразильским игрокам приезжать в Мир РПЛ.
«Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока – «Химки», «Рубин», «Спартак», «Краснодар». Я им помогаю.
Вот недавно на сборы в Турции к «Химкам» летал один бразилец, он проходил просмотр, но оказался ненужным для них, к сожалению.
«С «Краснодаром» у меня хорошо выстроенные отношения, «Спартак» тоже иногда обращается. Но чаще всего это работает так: обычно у красно-белых есть свои агенты на бразильском рынке, но, если у них возникают трудности, они идут ко мне – я пытаюсь решить проблемы.
Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия – страна больших возможностей, это то место, где вы будете становиться лучше с каждым днем и что там красивая культура и добрые люди.
Я увидел ноль минусов жизни в России, у меня не было никаких проблем», – сказал бывший нападающий сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
И где у нас добрые люди? Я таких не вижу. Видимо, это уехавшие
Теперь его сгноят за них в какой- нибудь секретной тюрьме США …
Я убью за него !