Ари: «Россия – страна больших возможностей, там красивая культура и добрые люди, я увидел ноль минусов. Всегда говорю об этом молодым бразильцам»

Ари рассказал, что рекомендует молодым бразильским игрокам приезжать в Мир .

«Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока – « », «Рубин», « », «Краснодар». Я им помогаю.

Вот недавно на сборы в Турции к «Химкам» летал один бразилец, он проходил просмотр, но оказался ненужным для них, к сожалению.

«С «Краснодаром» у меня хорошо выстроенные отношения, «Спартак» тоже иногда обращается. Но чаще всего это работает так: обычно у красно-белых есть свои агенты на бразильском рынке, но, если у них возникают трудности, они идут ко мне – я пытаюсь решить проблемы.

Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия – страна больших возможностей, это то место, где вы будете становиться лучше с каждым днем и что там красивая культура и добрые люди.

Я увидел ноль минусов жизни в России, у меня не было никаких проблем», – сказал бывший нападающий сборной России, «Спартака», « » и « ».

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