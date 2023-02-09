Ари: «Россия – страна больших возможностей, там красивая культура и добрые люди, я увидел ноль минусов. Всегда говорю об этом молодым бразильцам»

Теги Спартак Локомотив Химки высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Ари Краснодар Футбол

Ари рассказал, что рекомендует молодым бразильским игрокам приезжать в Мир РПЛ.

«Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока – «Химки», «Рубин», «Спартак», «Краснодар». Я им помогаю.

Вот недавно на сборы в Турции к «Химкам» летал один бразилец, он проходил просмотр, но оказался ненужным для них, к сожалению.

«С «Краснодаром» у меня хорошо выстроенные отношения, «Спартак» тоже иногда обращается. Но чаще всего это работает так: обычно у красно-белых есть свои агенты на бразильском рынке, но, если у них возникают трудности, они идут ко мне – я пытаюсь решить проблемы.

Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия – страна больших возможностей, это то место, где вы будете становиться лучше с каждым днем и что там красивая культура и добрые люди.

Я увидел ноль минусов жизни в России, у меня не было никаких проблем», – сказал бывший нападающий сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

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34 комментария

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xQcoW
Так еще никто не лизал. Аж неловко становится за него
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Парфирий Пантелеевич
Ответ Juninho P.
Паспорт отрабатывает не зря
Да это же наши бендеровцы наживаются на имени, которое всеми давно позабыто.
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rigobersong
Ответ Раиль Гайнетдинов
Когда денег много, всегда хорошо и уютно
Так думают только нищеброды:))
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no_one_perfect
Давайте польем грязью Бразильца за то что говорит о России хорошие вещи… это же он виноват, что не учился в ПТУ в условном Кемерово, это же он виноват, что судит со стороны профессионального высокооплачиваемого спортсмена…
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Wiley Fox
Что такое " красивая культура"?

И где у нас добрые люди? Я таких не вижу. Видимо, это уехавшие
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korobokchekhova
Ответ Sergey Yevseev
Очень добрые люди. Один из самых высоких показателей убийств в Европе из расчета на 100 тыс. человек.
В Англии?
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korobokchekhova
Ответ master_of_dzen
А есть какой-то фильтр куда можно добавить Ари, Мостовых, Тарасовых, Ловчевых, Широковых, Гашеков, депутатов госдумы и прочий сброд ? или тогда новостей станет в 3 раза меньше?
Конечно есть. В голове. Настроил и не читаешь и не постишь в новостях под этими персонажами. Это легко, но ты не можешь, ты подсел))
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Gustav Forsberg
Ответ Раиль Гайнетдинов
Когда денег много, всегда хорошо и уютно
богатые тоже плачут
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Verhovn
Ответ VictorVallecano
Страна с нулем минусов, но жить я буду где-то еще, да? Классика жанра.
Твоя? - Да. Хватит гадить. Достал уже..
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igls54
"Горшочек Ари, больше не вари!"
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korobokchekhova
Ответ DpeMa111
С кучей денег в кармане любая страна больших возможностей, особенно в Москве и в Питере если еще при этом жить
В Питере пить. Не жить))
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VictorVallecano
Страна с нулем минусов, но жить я буду где-то еще, да? Классика жанра.
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Pb-SE
Ответ Sergey Yevseev
Очень добрые люди. Один из самых высоких показателей убийств в Европе из расчета на 100 тыс. человек.
По сравнению с Бразилией это пустяки.
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OldRedWhite
Ответ Владимир Молявин
Спасибо за добрые слова.
И сочувствие !
Теперь его сгноят за них в какой- нибудь секретной тюрьме США …
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Verhovn
Ари - ты мой брат. Со всеми вытекающими.
Я убью за него !
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fall_of_troy
Ответ Mr.Bean
А чего уехал то?
Военкомата может боится?
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Juninho P.
Паспорт отрабатывает не зря
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Добрый Ретроград
Ответ Юрий Кечко
А медиалига ?...
Это ж не спортивный ресурс.
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Владимир Молявин
Спасибо за добрые слова.
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CriminalJoint62
Ари - хороший игрок. Но когда чернокожий какой-то играет за сборную России, это смешно
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Sergey Yevseev
Очень добрые люди. Один из самых высоких показателей убийств в Европе из расчета на 100 тыс. человек.
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DpeMa111
С кучей денег в кармане любая страна больших возможностей, особенно в Москве и в Питере если еще при этом жить
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Mr.Bean
А чего уехал то?
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Melnikov1968
"Красивая культура..." Это как? Ари,конечно, недалекий человек, мягко говоря.
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master_of_dzen
Ответ Юрий Кечко
А медиалига ?...
эти околофутболисты в отдельную вкладку вынесены и глаза не мозолят
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