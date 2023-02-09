«Химки» подписали бразильского форварда Гильерме свободным агентом
«Химки» объявили о трансфере форварда Маркоса Гильерме.
Ранее 27-летний бразилец выступал за «Атлетико Паранаэнсе», саудовский клуб «Аль-Вахда», «Интернасьонал», «Сантос» и загребское «Динамо». Последним клубом Гильерме был «Сан-Паулу».
В 15 матчах за национальную команду Бразилии U20 он забил шесть мячей. Контракт с футболистом, перешедшим на правах свободного агента, рассчитан на 1,5 года.
Фото: t.me/fckhimki_official
«Химки» занимают 15‑е место в таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.
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