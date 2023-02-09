«Химки» подписали бразильского форварда Гильерме свободным агентом

Теги Химки высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу трансферы Маркос Гильерме Футбол

«Химки» объявили о трансфере форварда Маркоса Гильерме.

Ранее 27-летний бразилец выступал за «Атлетико Паранаэнсе», саудовский клуб «Аль-Вахда», «Интернасьонал», «Сантос» и загребское «Динамо». Последним клубом Гильерме был «Сан-Паулу».

В 15 матчах за национальную команду Бразилии U20 он забил шесть мячей. Контракт с футболистом, перешедшим на правах свободного агента, рассчитан на 1,5 года.

Фото: t.me/fckhimki_official

«Химки» занимают 15‑е место в таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.

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10 комментариев

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evil
Быстроногий бразилец Абелардо☝️
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ygcn5c2ty9
Сидеть под Садыговым
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Уж подумал, что тот, что в ЦСКА лет 12-13 назад играл
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Кирилл Голивец
Ответ Дмитрий Четвериков
В ФНЛ максимум 3 легионера, надо это учитывать
У Факела селекция кажется слабее. Химки вполне могут рассчитывать на 14-е место и спасение в стыках
+1
-1
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MstAndreev
Президент Химок: "Нашли хорошего вратаря на вторую часть сезона"
+3
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Долганов
...Дель Торро, и заявились в медиалигу
+2
0
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Сергей Орлов
Толковый, кстати.
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Sinister Kid
После покера Роналду, сразу в Химки)
+5
0
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ТрактоПоктер
Надо было фотку "нашего" Гильерме запилить, вот народ припух бы )
+13
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Дмитрий Четвериков
В ФНЛ максимум 3 легионера, надо это учитывать
+12
0
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