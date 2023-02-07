Кухарчук о Терюшкове: «Приходил после игр «Химок», бывал на тренировках и банкетах. Мы многое узнавали из СМИ, зарплата была «котом в мешке»
Илья Кухарчук рассказал об активном участии Романа Терюшкова в жизни «Химок».
Ранее депутат Госдумы входил в наблюдательный совет клуба.
– Сколько раз вы лично видели Романа Терюшкова?
– Много. Приходил в команду после игр, бывал на тренировках, на базе, на клубных банкетах.
– Судя по его медийной активности, сильный мотиватор. Пытался завести команду?
– Не припоминаю. Поздравлял с успешной игрой или личными достижениями, но с речами не выступал.
– Иногда Терюшков анонсировал в СМИ выплату «Химкам» задержанной зарплаты. Ждали его выступлений?
– Мы много чего узнавали из СМИ, не только это. Зарплата была «котом в мешке», это правда.
Точных дат никто не знал, когда появлялись деньги, тогда и выплачивали. Дней за пять мы начинали догадываться, что вот‑вот, – сказал полузащитник «Торпедо».
Кухарчук выступал за «Химки» с 2019 года. В январе после расторжения соглашения игрок присоединился к «Торпедо».
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