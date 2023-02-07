Кухарчук о Терюшкове: «Приходил после игр «Химок», бывал на тренировках и банкетах. Мы многое узнавали из СМИ, зарплата была «котом в мешке»

рассказал об активном участии Романа Терюшкова в жизни «Химок».

Ранее депутат Госдумы входил в наблюдательный совет клуба.

– Сколько раз вы лично видели Романа Терюшкова?

– Много. Приходил в команду после игр, бывал на тренировках, на базе, на клубных банкетах.

– Судя по его медийной активности, сильный мотиватор. Пытался завести команду?

– Не припоминаю. Поздравлял с успешной игрой или личными достижениями, но с речами не выступал.

– Иногда Терюшков анонсировал в СМИ выплату «Химкам» задержанной зарплаты. Ждали его выступлений?

– Мы много чего узнавали из СМИ, не только это. Зарплата была «котом в мешке», это правда.

Точных дат никто не знал, когда появлялись деньги, тогда и выплачивали. Дней за пять мы начинали догадываться, что вот‑вот, – сказал полузащитник «Торпедо».

Кухарчук выступал за « » с 2019 года. В январе после расторжения соглашения игрок присоединился к « ».