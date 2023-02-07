Кухарчук о Терюшкове: «Приходил после игр «Химок», бывал на тренировках и банкетах. Мы многое узнавали из СМИ, зарплата была «котом в мешке»

Теги Химки премьер-лига Россия Торпедо Государственная дума Илья Кухарчук Политика Роман Терюшков деньги Футбол

Илья Кухарчук рассказал об активном участии Романа Терюшкова в жизни «Химок».

Ранее депутат Госдумы входил в наблюдательный совет клуба.

– Сколько раз вы лично видели Романа Терюшкова?

– Много. Приходил в команду после игр, бывал на тренировках, на базе, на клубных банкетах.

– Судя по его медийной активности, сильный мотиватор. Пытался завести команду?

– Не припоминаю. Поздравлял с успешной игрой или личными достижениями, но с речами не выступал.

– Иногда Терюшков анонсировал в СМИ выплату «Химкам» задержанной зарплаты. Ждали его выступлений?

– Мы много чего узнавали из СМИ, не только это. Зарплата была «котом в мешке», это правда.

Точных дат никто не знал, когда появлялись деньги, тогда и выплачивали. Дней за пять мы начинали догадываться, что вот‑вот, – сказал полузащитник «Торпедо».

Кухарчук выступал за «Химки» с 2019 года. В январе после расторжения соглашения игрок присоединился к «Торпедо».

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4 комментария

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Никому_никабельный
Кот в мешке наверно не маленький был
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Пользователь Имени
Ответ Ебздрогыч
Если тренер Садыгова на поле выпускал - значит скоро зарплата
Скорее если тренет отработал 2 месяца, значит неустойку не заплатят, а игроки увидят зарплату
+1
0
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Ебздрогыч
Когда вы в следующий раз подумаете о том, какой плохой у вас начальник, то вспомните про футболистов Химок, у которых начальником был Терюшков
+3
0
+3
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Ебздрогыч
Если тренер Садыгова на поле выпускал - значит скоро зарплата
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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