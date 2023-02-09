«Химки» подписали сербского защитника Голубовича. Он чемпион Европы U19

« » объявили о трансфере защитника .

Воспитанник « » присоединился к клубу в качестве свободного агента и подписал соглашение сроком на 1,5 года.

Последним клубом в карьере 28-летнего сербского защитника был норвежский « ».

Ранее Голубович выступал в чемпионате Бельгии и три года находился в системе «Ромы», а также играл за сборную Сербии U19, в составе которой становился чемпионом Европы.

Фото: fckhimki.com

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