«Химки» подписали сербского защитника Голубовича. Он чемпион Европы U19

Теги Химки премьер-лига Россия Црвена Звезда высшая лига Норвегия Олесунн трансферы сборная Сербии U-19 Петар Голубович Футбол

«Химки» объявили о трансфере защитника Петара Голубовича.

Воспитанник «Црвены Звезды» присоединился к клубу в качестве свободного агента и подписал соглашение сроком на 1,5 года.

Последним клубом в карьере 28-летнего сербского защитника был норвежский «Олесунн».

Ранее Голубович выступал в чемпионате Бельгии и три года находился в системе «Ромы», а также играл за сборную Сербии U19, в составе которой становился чемпионом Европы.

Фото: fckhimki.com

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4 комментария

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Николай Васильков
Куда смотрит Терюшков? Это же явная пропаганда нетрадиционных ценностей!
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Гамарджоба Генацвале
На майке напишут Синич.
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Александр Петрович
Сербский Педриньо ?
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Ебздрогыч
Голубовича нельзя, фамилия подозрительная, как будто пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. Да еще и в Химках, самом патриотичном и православном клубе! Непорядок...
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