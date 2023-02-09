Карпин об РПЛ: «Легионер должен быть на голову сильнее. Когда чуть-чуть – смысла нет»

Теги Ростов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин лимит на легионеров Футбол

Валерий Карпин рассказал, каким уровнем должны обладать легионеры в Мир РПЛ.

На эту тему главный тренер сборной России и «Ростова» высказался в разговоре с Леонидом Слуцким в эфире шоу «Коммент.Тренер».

– «Ростов» играл со «Спартаком», когда уже уехали легионеры. И ты сказал: если «Спартак» с топовыми легионерами по меркам РПЛ не переигрывает, именно по игре, команды с молодыми россиянами, зачем это вообще нужно? Вы сейчас играете против «Спартака», «Зенита», у которых есть легионеры. Как ты это все пережил? Для тренера большая разница, по себе сужу, работать с игроком уровня Хвичи или другим, – сказал Леонид Слуцкий.

– Знаешь, что помогло лично мне в тот момент? Что я не работал в «Ростове». Когда начали уезжать легионеры, я был в сборной, а потом пришел в новую команду. Они уезжают – и я прихожу, и для всех это новое – и для меня, и для них.

Поэтому у меня не было такого перехода, как у тебя: работал с Хвичей, а сейчас Хвичи нет. Мне трудно сказать, как было бы при мне. Хотя, помнишь, был пандемийный сезон. Потом мы проиграли «Маккаби», потом ушли Шомуродов и другие игроки, 7-8 человек. Да, мы закупились, но была новая команда – я чуть с ума не сошел. 

– Но это вы еще поменяли, а не просто они у вас ушли, а другие не пришли.

– Ну да. Я чуть не сошел с ума даже не по игре – более-менее падения не было, – а по организации, каждодневное расписание такое и такое, но никто ничего не понимает.

– Ты учился в 10-м классе, а потом с логарифмов перешел снова на собирание палочек.

– Да. Но я же логарифмы задаю, я их не забыл, а люди их прочитать не могут.

– Про легионеров. Если бы сейчас снова появилась возможность их приглашать, как было когда они еще не уезжали, ты бы иначе относился к выбору легионеров? Ты же говорил, что легионеры «Спартака», например, не выше мальчишек, которые еще вчера играли в дубле. 

– Да, 100%.

– То есть этот опыт дал тебе другую оценку? 

– Да, 100% по-другому. Раньше, когда они приезжали и мы могли позволить, думали: этот чуть получше, вроде да. А сейчас лично я считаю, что он должен быть на голову сильнее.

– То есть требования были бы принципиально иные? 

– Намного выше. Вот мы сейчас кого-то смотрим. И легионер должен быть на голову сильнее того, что есть. Когда это чуть-чуть, ну смысла тогда нет. 

– Благодаря этому ты понял, что это было чуть-чуть, а казалось, что много.

– После того, как они ушли – можно разбираться, анализировать, из-за чего, почему, – результаты стали лучше. Значит, не они или не из-за них были какие-то результаты, – сказал Карпин.

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24 комментария

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Chernoy
А попилить!?
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KMR
Покупает клуб. И не Карпину или другому решать кто и коиу должен
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Verhovn
Мне нравятся мысли Карпина. Резюме для себя такое: если есть лег лучше, то и хорошо, а нету - будем своими играть. Позиция в нынешних реалиах - почти беспроигрышная.
Надо бы на второе..))
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Albert Rrahmani
Ответ Владимир Молявин
Прав Валера. Многие легионеры приезжали за деньгами. Сейчас надо искать либо на голову сильнее, либо талантливых (которые потом заиграют за основу).
ты реально думаешь, что легионеры, которые на голову сильнее, поедут играть в россию? сильные леги вроде Малкома или Вендела и результат дают и деньги лопатой гребут, как тебе такой парадокс? "надо искать талантливых" - а где вы раньше-то были?
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Антимосковский
Ответ Вячеслав Пустохин
80% легионеров РПЛ - откровенный сброд.
и даже они сильнее паспортистов
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Ruscello
Карпин сам не всегда был "на голову сильнее" местных парней, когда играл в Испании, но по крайней мере он к этому стремился и часто успешно. Вполне имеет право так считать.
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aka888
На голову сильнее, это типо умные? Не типаж Корина?
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romankoucher
Был ли ты, Валера, наголову сильнее испанских игроков Сельты? Очень сомневаюсь
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Ксяоми Ноутов
Ответ Кирилл Голивец
Нравится Ростов по работе с молодежью. Берут игроков, которые бы в других системах потратили бы 3-5 лет на тот прогресс, что имеют. Мелехин, Сильянов, Щетинин, Тугарев (тот постарше, но как раз застопорил свое развитие). Не говоря уж про Глебова в свое время. Причем как по турнирам молодежных команд, так и среди застрявших между основой и обоймой амбициозных клубов (чаще всего Локо ), так и андеграунд футбольный (см. как Мелехин попал в клуб). Молодцы.
Так от Валеры никаких результатов не требуют, нет давления, вот и играет кем хочет. Но лучше бы своей молодёжью нормально занимались. Подбирать списанных игроков из других клубов, в надежде, что они выстрелят, так себе занятие.
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Вячеслав Пустохин
Ответ DpeMa111
На сильного легионера деньги нужны, которых кроме Зенита ни у кого нет, а так даже слабенький легионер из Бразилии на голову сильней местных зажравшихся мажоров
так а нафиг покупать 5 шлаколегов по лимону, когда можно взять одного за 5 лямов?
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Владимир Молявин
Прав Валера. Многие легионеры приезжали за деньгами. Сейчас надо искать либо на голову сильнее, либо талантливых (которые потом заиграют за основу).
+3
-3
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Вячеслав Пустохин
80% легионеров РПЛ - откровенный сброд.
+6
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DpeMa111
На сильного легионера деньги нужны, которых кроме Зенита ни у кого нет, а так даже слабенький легионер из Бразилии на голову сильней местных зажравшихся мажоров
+4
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LLiriKK
Раз так, то почему Пудель постоянно орал и визжал, что лимит - это зло и его нужно убрать? Определился бы уже, а то от хора всяких кавазашвили не отличить.
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JBa
Я извиняюсь, но эта расшифровка вообще не читается.

с первой и до последней фразы с обеих сторон, какая-то бессмыслица. ну нельзя же из видео дословно всё брать и без контекста впечатывать сюда
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-2
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Kanan Jarrus
бестрофейный физ-рук рассуждает еще… их маккаби унизил в квалификации, получается израильтяне (легионеры) лучше любого игрока этого физ-рука
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Виталий Миронов
Ответ Ярик01
А когда на голову дешевле?
Физрук обычный
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blindingmorrow
Как это смысла нет? Леги обходятся дешевле в разы)
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Wiley Fox
Разговор двух клоунов, которых нельзя назвать тренерами
+1
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Мосгорсуд
На голову сильнее легионеры, не поедут в РПЛ
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Кирилл Голивец
Нравится Ростов по работе с молодежью. Берут игроков, которые бы в других системах потратили бы 3-5 лет на тот прогресс, что имеют. Мелехин, Сильянов, Щетинин, Тугарев (тот постарше, но как раз застопорил свое развитие). Не говоря уж про Глебова в свое время.

Причем как по турнирам молодежных команд, так и среди застрявших между основой и обоймой амбициозных клубов (чаще всего Локо ), так и андеграунд футбольный (см. как Мелехин попал в клуб). Молодцы.
+1
-2
-1
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Ярик01
А когда на голову дешевле?
+33
-6
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maks44
В Ростове Карпин стал тренером.
+3
-3
0
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Zenith forever
Слуцкий мастер брать интервью - пять раз разными словами спрашивает одно и тоже. Как Валера не вспылил?
0
-4
-4
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