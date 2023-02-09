Карпин о товарищеских матчах сборной: «Как мне Головина, игравшего с «ПСЖ», мотивировать непонятно на что?»

Теги Монако Ростов Федор Смолов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Футбол

Валерий Карпин рассказал о товарищеских матчах сборной России после отстранения.

На эту тему главный тренер сборной России высказался в разговоре с Леонидом Слуцким в эфире шоу «Коммент.Тренер».

– Вы играете эти матчи, их смотрит вся страна. Ты уже понял, как относятся к сборной, как ее обсуждают. И в то же время есть определенное непонимание, к чему вообще эта игра и что будет дальше. Как ты с игроками говорил, какие у тебя были внутренние ощущения? Что вообще делать в этой ситуации? – спросил Леонид Слуцкий.

– Понятно, что говорил. Вот то, что ты сейчас сказал, я в открытую и говорил: ребята, я не знаю, когда и к чему мы готовимся. Число и дату я не могу вам сказать, какого числа мы, может быть, будем играть официальные матчи.

Но нам нужно, и я хочу – там было много новых ребят, – чтобы вы поняли, что это такое, как это работает. Чтобы на тот момент, когда это произойдет – поэтому много молодых футболистов вызываем или тех, кого не было в сборной, – чтобы понимали, что это такое. Чтобы они, если приедут, понимали, куда приедут.

Говорят: а чего вы не вызываете Смолова?

– Или Головина.

– Или Головина. Даже не про перелеты и логистику. Он знает, что это такое. Как мне Головина, который играл с «Монако» против «ПСЖ», мотивировать непонятно на что?

Поэтому зачем мне Головин? Давайте лучше вызовем молодого, неопытного, так скажем, футболиста, который никогда не был в сборной, для него это вызов.

– А какие ты делал или не делал выводы после матчей по каждому из игроков? Я бы вот думал: а он так сделал, потому что думал, как бы не сломаться, как бы это... Делал ли ты на это скидку?

– Выводы делал. Скидку делал. Я все это понимаю. Честно, игроку, который был в сборной...

– С гарантированным качеством.

– Я ему делал скидку. Но игроку, которого первый раз вызвали, а они все говорят, что для них это значит, и он в первой своей игре не добежал... Не то что мяч не обработал – технический брак, все понятно, волнение может быть. Но если он недоработал, не добежал – для меня это знак.

– То есть ты четко отфильтровал моменты по игроку, которые ты понял и которые пока можно на что-то списать?

– Да. ты же понимаешь, что есть моменты, которые не зависят ни о партнера, ни от соперника. Я либо это делаю, либо не делаю.

– То есть эти игры для тебя как для тренера полезны?

– Да, это информативно, с точки зрения будущего, а не завтрашнего дня, – сказал Карпин.

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33 комментария

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Alex1104
Ответ jzx
А ну если ты его осудил, оправдывать его нельзя значит. Понятно что от сборной ничего не требуют, он и говорит как мотивировать то, если требований никаких нет)) потому и зовет молодежь, для которой сам вызов это уже мотивация
Я осудил его тон, он категорически неправильный. По сути - он прав, но форму нужно выбирать тщательнее, здесь уже вопрос взаимоуважения.
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proiski_vragov
теперь я знаю, кто будет вести вечерний слуцкий на первом канале
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Илья Цветков
Ну, Валер, если максимально упрощать, то матч против ПСЖ или против условно Таджикистана это одно и то же - футбол. Дальше твои проблемы.
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Владислав Шевченко
Ответ Wiley Fox
Как мне Головина, который играл с «Монако» против «ПСЖ», мотивировать непонятно на что? ---- Это кудрявый клоун про матчи сборной России с узбеками и таджиками То есть, эти матчи ему были не нужны, но раньше он говорил другое Карпин сейчас самый мерзкий медийный персонаж - как тренер он полный ноль, но газовые СМИ вокруг пустоты вьются, как валерины кудри UPD: тощий ноль
Он у тебя жену что ли увел? Чего ты так злишься?😅
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ ALMANAC
Ну вызвал бы его Стас. А также и клиентов своего агента. А дальше что? Выиграл 5:0 у «непонятно кого». От этого он физруком из душевой, играющим в доисторический футбол, быть не перестанет
Забыл "ну и? " добавить
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Michael Boldyrev
Ответ Ростовский
Конституцию и законы менять можно
О, да))
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jzx
Ответ Alex1104
Не согласен. Он сказал другое. Искать "глубокий смысл" в словах Карпина - пытаться оправдать его. Можно подумать, что от сборной все требуют только побед. Хотя в матчах с последними соперниками этого можно было и добиться, причем не выпрыгивая из штанов
А ну если ты его осудил, оправдывать его нельзя значит. Понятно что от сборной ничего не требуют, он и говорит как мотивировать то, если требований никаких нет)) потому и зовет молодежь, для которой сам вызов это уже мотивация
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Ростовский
Ответ Michael Boldyrev
Я вам открою один секрет. Согласно Конституции РФ лишить гражданства гражданина РФ нельзя. Вот даже, если захотите Депардье лишить гражданства РФ - все равно нельзя.
Конституцию и законы менять можно
0
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0
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Michael Boldyrev
Ответ Милчик
Что значит мотивировать? Спортсмена вызывают в сборную своей страны, он априори должен быть заряжан, а если нет, значит проблема в тренере либо в игроке
Ряженные у нас есть: Ари и Фернандес еще играют, а Гиля, кажется, закончил..или нет?
+1
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Мосгорсуд
Да правильно всё говорит, из Европы нашим легионерам сейчас, мучения чтобы прилететь, а потом в Таджикистан и Узбекистан 4 часа лёта....зачем их насиловать? И правильно, молодёжь натаскивать надо
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Michael Boldyrev
Ответ Гусейн Магомедрасулов
поставьте уже тренера, который умеет молодежь тренировать . мотивация у молодёжи и тренера будет. Нытьё Карпина демотивирует футболистов.
лучше сразу того, который умеет детей тренировать. Кардинальней.
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Lose Maker
Я, конечно, понимаю, что с нами никто играть не хочет, мы изгои и т.д., но с кем-то же играть надо??? Хотя бы с какими-то казахстанами и таджикистанами на крайняк…(
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Michael Boldyrev
Ответ Filipp Gorski
Тогда нафига вообще эти ненужные товарняки от которых толку нет? Что бы очередные 0-0 сыграть? Могли бы тогда уж народ повеселить 5-5 хоть отыграть
«Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет».
+1
0
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Michael Boldyrev
Ответ Aleksandr Danilov
Голтье: как мне мотивировать Месси играть с Анже, когда он играл с Реалом?
3-мя очками, которые нужны для чемпионства.
+5
0
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Michael Boldyrev
Ответ Ростовский
Выходит так что Головину и Миранчуку в трудное время для страны важнее иностранные команды, чем своя сборная. За такое нужно серьёзно наказывать игроков, вплоть до лишения гражданства.
Я вам открою один секрет. Согласно Конституции РФ лишить гражданства гражданина РФ нельзя. Вот даже, если захотите Депардье лишить гражданства РФ - все равно нельзя.
+1
0
+1
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Alex1104
Ответ jzx
Это называется выставочные матчи и на них никто никого не мотивирует, т.к. задачи выиграть не стоит. А у сборной теперь все матчи такие независимо от уровня соперника о чем Валера и сказал
Не согласен. Он сказал другое. Искать "глубокий смысл" в словах Карпина - пытаться оправдать его.
Можно подумать, что от сборной все требуют только побед. Хотя в матчах с последними соперниками этого можно было и добиться, причем не выпрыгивая из штанов
+2
-3
-1
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Michael Boldyrev
Булочкой и трамвайчиком?
+3
0
+3
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ALMANAC
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Карпин только журналистов на интервью мотивирует, в котором он будет рассказывать, что ему мешает стать нормальным тренером
Ну вызвал бы его Стас. А также и клиентов своего агента. А дальше что?

Выиграл 5:0 у «непонятно кого». От этого он физруком из душевой, играющим в доисторический футбол, быть не перестанет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Выходит так что Головину и Миранчуку в трудное время для страны важнее иностранные команды, чем своя сборная. За такое нужно серьёзно наказывать игроков, вплоть до лишения гражданства.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Голтье: как мне мотивировать Месси играть с Анже, когда он играл с Реалом?
+12
0
+12
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Wiley Fox
Как мне Головина, который играл с «Монако» против «ПСЖ», мотивировать непонятно на что?

----

Это кудрявый клоун про матчи сборной России с узбеками и таджиками

То есть, эти матчи ему были не нужны, но раньше он говорил другое

Карпин сейчас самый мерзкий медийный персонаж - как тренер он полный ноль, но газовые СМИ вокруг пустоты вьются, как валерины кудри

UPD: тощий ноль
+4
-5
-1
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Милчик
Что значит мотивировать? Спортсмена вызывают в сборную своей страны, он априори должен быть заряжан, а если нет, значит проблема в тренере либо в игроке
Кокорин говорил об этом, что общается с игроками сборной и они не понимают нафига им ехать играть с Киргизией и т.п. , в ситуации, когда вообще непонятно, когда сборная будет играть оф. Матчи. Это не защита чести сборной и т.д. Это вообще никому не нужный матч, поэтому Карпин и вызывает новичков, которые будут мотивированы и заряжены.
+1
0
+1
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jzx
Ответ Alex1104
"непонятно на что" - некрасиво. Большие клубы и сборные иногда играют матчи "не пойми с кем", но это не так сильно напрягает тренеров для поиска мотивации. Ну и просто неуважительно по отношению к другим, пусть и не самым выдающимся сборным.
Это называется выставочные матчи и на них никто никого не мотивирует, т.к. задачи выиграть не стоит. А у сборной теперь все матчи такие независимо от уровня соперника о чем Валера и сказал
+9
-3
+6
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LLiriKK
Карпин вообще способен произнести хоть что-то, что отличалось бы от формулы «Все плохие, один я хороший»? Отвратительно, когда взрослый мужик, которого ещё и некоторые превозносят в качестве примера бескомпромиссности, постоянно ноет, жалуется и рассказывает, что ему мешает чего-то добиться. Блин, у Черчесова, невзирая на его белиберду на пресс-конференциях, хотя бы яйца были, а у Пуделя и их нет.
+3
-6
-3
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Filipp Gorski
Тогда нафига вообще эти ненужные товарняки от которых толку нет? Что бы очередные 0-0 сыграть? Могли бы тогда уж народ повеселить 5-5 хоть отыграть
+2
0
+2
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