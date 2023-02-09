Карпин о товарищеских матчах сборной: «Как мне Головина, игравшего с «ПСЖ», мотивировать непонятно на что?»

рассказал о товарищеских матчах сборной России после отстранения.

На эту тему главный тренер сборной России высказался в разговоре с Леонидом Слуцким в эфире шоу «Коммент.Тренер».

– Вы играете эти матчи, их смотрит вся страна. Ты уже понял, как относятся к сборной, как ее обсуждают. И в то же время есть определенное непонимание, к чему вообще эта игра и что будет дальше. Как ты с игроками говорил, какие у тебя были внутренние ощущения? Что вообще делать в этой ситуации? – спросил .

– Понятно, что говорил. Вот то, что ты сейчас сказал, я в открытую и говорил: ребята, я не знаю, когда и к чему мы готовимся. Число и дату я не могу вам сказать, какого числа мы, может быть, будем играть официальные матчи.

Но нам нужно, и я хочу – там было много новых ребят, – чтобы вы поняли, что это такое, как это работает. Чтобы на тот момент, когда это произойдет – поэтому много молодых футболистов вызываем или тех, кого не было в сборной, – чтобы понимали, что это такое. Чтобы они, если приедут, понимали, куда приедут.

Говорят: а чего вы не вызываете ?

– Или Головина.

– Или Головина. Даже не про перелеты и логистику. Он знает, что это такое. Как мне Головина, который играл с « » против «ПСЖ», мотивировать непонятно на что?

Поэтому зачем мне Головин? Давайте лучше вызовем молодого, неопытного, так скажем, футболиста, который никогда не был в сборной, для него это вызов.

– А какие ты делал или не делал выводы после матчей по каждому из игроков? Я бы вот думал: а он так сделал, потому что думал, как бы не сломаться, как бы это... Делал ли ты на это скидку?

– Выводы делал. Скидку делал. Я все это понимаю. Честно, игроку, который был в сборной...

– С гарантированным качеством.

– Я ему делал скидку. Но игроку, которого первый раз вызвали, а они все говорят, что для них это значит, и он в первой своей игре не добежал... Не то что мяч не обработал – технический брак, все понятно, волнение может быть. Но если он недоработал, не добежал – для меня это знак.

– То есть ты четко отфильтровал моменты по игроку, которые ты понял и которые пока можно на что-то списать?

– Да. ты же понимаешь, что есть моменты, которые не зависят ни о партнера, ни от соперника. Я либо это делаю, либо не делаю.

– То есть эти игры для тебя как для тренера полезны?

– Да, это информативно, с точки зрения будущего, а не завтрашнего дня, – сказал Карпин.

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