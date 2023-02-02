«Семак – лучший тренер РПЛ. Карпину далеко до лучшего, он пока ничего не выиграл». Балахнин о тренерах

не считает Валерия Карпина лучшим тренером чемпионата России.

« здорово работает с пацанами в « », конечно, но до лучшего тренера ему далеко.

Тренера можно называть лучшим, если он выигрывает трофеи. На сегодняшний день лучший тренер – .

Да, можно сказать, что у него суперкоманда, но вы не забывайте, что управлять миллионерами очень непросто.

Семак дает результат, а Георгиевич пока ничего не выиграл. Посмотрим, что будет дальше. Если Карпин выиграет титул, то тогда мы будем говорить, что он лучший», – сказал бывший главный тренер «Ростова».