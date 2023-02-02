«Семак – лучший тренер РПЛ. Карпину далеко до лучшего, он пока ничего не выиграл». Балахнин о тренерах
Сергей Балахнин не считает Валерия Карпина лучшим тренером чемпионата России.
«Валера здорово работает с пацанами в «Ростове», конечно, но до лучшего тренера ему далеко.
Тренера можно называть лучшим, если он выигрывает трофеи. На сегодняшний день лучший тренер РПЛ – Сергей Семак.
Да, можно сказать, что у него суперкоманда, но вы не забывайте, что управлять миллионерами очень непросто.
Семак дает результат, а Георгиевич пока ничего не выиграл. Посмотрим, что будет дальше. Если Карпин выиграет титул, то тогда мы будем говорить, что он лучший», – сказал бывший главный тренер «Ростова».
Впрочем, если сравнивать с карпиным, то семак тренер
лучше поздравим Карпина с днём рождения. Ему
сегодня исполнилось 54 года. Хороший возраст.
Успехов ему в Ростове!
Лучший результат в истории команды, выход в еврокубки....