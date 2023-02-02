«Семак – лучший тренер РПЛ. Карпину далеко до лучшего, он пока ничего не выиграл». Балахнин о тренерах

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Сергей Балахнин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Сергей Балахнин не считает Валерия Карпина лучшим тренером чемпионата России.

«Валера здорово работает с пацанами в «Ростове», конечно, но до лучшего тренера ему далеко.

Тренера можно называть лучшим, если он выигрывает трофеи. На сегодняшний день лучший тренер РПЛСергей Семак.

Да, можно сказать, что у него суперкоманда, но вы не забывайте, что управлять миллионерами очень непросто.

Семак дает результат, а Георгиевич пока ничего не выиграл. Посмотрим, что будет дальше. Если Карпин выиграет титул, то тогда мы будем говорить, что он лучший», – сказал бывший главный тренер «Ростова».

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23 комментария

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Александр Жердин
Ответ Football Forever
Если Семак лучший тренер, то уровень тренеров в России где-то в районе плинтуса
Интересно, а как называется тогда команда, которой Зенит под руководством Семака то пять, то четыре запихивает? Я уж просто теряюсь, что вы сейчас произнесете.
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Владимир Самойлов
Ответ Burel
ну да, путин - лучший президент, а миллер - лучший менеджер
Да! Путин лучший президент !! Без сарказма . Мюллер ненравится .
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Wiley Fox
Клоун считает физрука тренером

Впрочем, если сравнивать с карпиным, то семак тренер
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Burel
ну да, путин - лучший президент, а миллер - лучший менеджер
0
-1
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Неизвестно Неизвестный
Ответ Direct free kick
Карпуша вообще не тренер, с 2009 прикидывается, ему и бюджет зени не сильно бы помог. Позор российского футбола
Да уж,совсем голова не работает
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-1
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Football Forever
Если Семак лучший тренер, то уровень тренеров в России где-то в районе плинтуса
+3
0
+3
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инок
Чем обсуждать здесь кто лучший тренер, давайте
лучше поздравим Карпина с днём рождения. Ему
сегодня исполнилось 54 года. Хороший возраст.
Успехов ему в Ростове!
+3
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+3
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Вратарь Бага
Ответ ТрактоПоктер
А почему про Уфу нельзя? Лучший результат в истории команды, выход в еврокубки....
Я уже писал про Ганчаренко
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Вратарь Бага
Ответ ТрактоПоктер
А чем это оправдывает отсутствие результата у Карпина ?
То что сейчас Спартак боле менее стабилен.
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ТрактоПоктер
Ответ Вратарь Бага
Поменяйте их местами и будет у команд такой же результат) и да, не пишите про Уфу)
А почему про Уфу нельзя?
Лучший результат в истории команды, выход в еврокубки....
+1
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Direct free kick
Карпуша вообще не тренер, с 2009 прикидывается, ему и бюджет зени не сильно бы помог. Позор российского футбола
+2
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ТрактоПоктер
Ответ Вратарь Бага
Не без этого) но вы сами знаете, что при Федуне в Спартаке неразбериха была)
А чем это оправдывает отсутствие результата у Карпина ?
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Вратарь Бага
Ответ Виктор
Семак Уфу в еврокубки вывел, а Валера, имея в спартаке неограниченный бюджет, оказался полным нулём.
Семак просто смог не сломать игру, которую, если я не ошибаюсь Ганчаренко построил.
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prus_3
Ответ gans.gans.73
дайте Карпину тренировать Зенит и он тоже выйграет титул РПЛ. .. а Семак никак не показал себя в Уфе...
Он в Питере не приживется. Инородное тело.
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Виктор
Ответ gans.gans.73
дайте Карпину тренировать Зенит и он тоже выйграет титул РПЛ. .. а Семак никак не показал себя в Уфе...
Семак Уфу в еврокубки вывел, а Валера, имея в спартаке неограниченный бюджет, оказался полным нулём.
+4
-4
0
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Вратарь Бага
Ответ ТрактоПоктер
На Валеру Федун очень много денег потратил - результата небыло....
Не без этого) но вы сами знаете, что при Федуне в Спартаке неразбериха была)
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Winterburn
Зато на Карпине джинсы лучше сидят. Ших и мат
+3
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ТрактоПоктер
Ответ Вратарь Бага
Поменяйте их местами и будет у команд такой же результат) и да, не пишите про Уфу)
На Валеру Федун очень много денег потратил - результата небыло....
+2
-1
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Пользователь заблокирован
бала...кто? почему мнение хз кого на главной?
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-2
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gans.gans.73
дайте Карпину тренировать Зенит и он тоже выйграет титул РПЛ. .. а Семак никак не показал себя в Уфе...
+6
-9
-3
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Вратарь Бага
Поменяйте их местами и будет у команд такой же результат) и да, не пишите про Уфу)
+4
-6
-2
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AntonFCR
Ответ igls54
Щас узнаем, что у физрука - состав, а у Валеры - талант
Не просто состав, а состав которые в два раза дороже ближайших конкурентов, очевидно это вносит свои коррективы, такое бесследно не пропадает
+12
-4
+8
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igls54
Щас узнаем, что у физрука - состав, а у Валеры - талант
+3
-3
0
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