«Здоровья мне, всем близким и мирного неба над головой». Карпин о желаниях на день рождения
Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, чего желает на день рождения.
2 февраля Карпину исполнилось 54 года.
«Здоровья мне, всем моим близким и мирного неба над головой», – сказал тренер после матча Winline Зимнего кубка РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (0:0, по пен. 2:1).
В ходе карьеры игрока Карпин выступал за «Спартак» и ряд европейских клубов, в том числе за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Затем он работал в московском клубе генеральным директором и тренером, тренировал «Мальорку», «Торпедо» Армавир и «Ростов».
Понятно, что эксперимент над ними сократит население страны с 50 млн до 22-25 млн(кто убит , кто уцёк), но нужно понимать, что это хоть и неБратья но это наши неБратья.
Так и здесь, что бы У НАС было мирное небо над головой, сейчас наши парни ... ммм , как бы помягче (что б не забанили) вынесли конфликт вовне.
Пусть злое небо будет над Вьетнамом, Кореей, Афганом, Сирией, Ливией, Ираком, Украиной ..
Так и здесь, что бы У НАС было мирное небо над головой, сейчас наши парни ... ммм , как бы помягче (что б не забанили) вынесли конфликт вовне.
Пусть злое небо будет над Вьетнамом, Кореей, Афганом, Сирией, Ливией, Ираком, Украиной ...
Валера, с днюхой!
Я уверен, что валера с джавелином будет отстаивать Нарву. Родной город-форпост НАТО на границе с Россией
Он же а России просто зарабатывает, а деньги тратит на оборону Эстонии
Но, может, он папу и маму в Испанию перевез давно, где у него третий дом
и успехов на тренерском поприще.