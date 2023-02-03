«Здоровья мне, всем близким и мирного неба над головой». Карпин о желаниях на день рождения

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Кубок РПЛ Футбол

Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, чего желает на день рождения.

2 февраля Карпину исполнилось 54 года.

«Здоровья мне, всем моим близким и мирного неба над головой», – сказал тренер после матча Winline Зимнего кубка РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (0:0, по пен. 2:1).

В ходе карьеры игрока Карпин выступал за «Спартак» и ряд европейских клубов, в том числе за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Затем он работал в московском клубе генеральным директором и тренером, тренировал «Мальорку», «Торпедо» Армавир и «Ростов».

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31 комментарий

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0,01%..
Ответ SergFed71
Валера, с наступившим!!!
Соседям, когда выветрится цэЕуропейски угар, тоже мирного неба над головой.
Понятно, что эксперимент над ними сократит население страны с 50 млн до 22-25 млн(кто убит , кто уцёк), но нужно понимать, что это хоть и неБратья но это наши неБратья.
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j30
Ответ Pigmalion
А кто устроил переворот и побоище в Киеве?
https://www.youtube.com/watch?v=qk4JelkUc_M
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Pigmalion
Ответ j30
так кто получается инициатор все этого кто залез первый в украину и раскачал страну и начал гражданскую войну? кто устроил переворот и побоище в киеве?
А кто устроил переворот и побоище в Киеве?
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0,01%..
Ответ Максим Кутузов
Здоровья тебе, всем твоим близким и мирного неба над головой
Есть такая приговорка - что бы у оптимистов было "Всё Хорошо", пессимисты долго, вдумчиво и тщательно работают.
Так и здесь, что бы У НАС было мирное небо над головой, сейчас наши парни ... ммм , как бы помягче (что б не забанили) вынесли конфликт вовне.
Пусть злое небо будет над Вьетнамом, Кореей, Афганом, Сирией, Ливией, Ираком, Украиной ..
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-1
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Isa Babaev
Ответ Барсик Юрана
Вова Пу противоположного мнения
Благодарите своего стендапера и юмориста
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0,01%..
Ответ Максим Кутузов
Здоровья тебе, всем твоим близким и мирного неба над головой
Есть такая приговорка - что бы у оптимистов было "Всё Хорошо", пессимисты долго, вдумчиво и тщательно работают.
Так и здесь, что бы У НАС было мирное небо над головой, сейчас наши парни ... ммм , как бы помягче (что б не забанили) вынесли конфликт вовне.
Пусть злое небо будет над Вьетнамом, Кореей, Афганом, Сирией, Ливией, Ираком, Украиной ...
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Pb-SE
За пожелание мирного неба над головой сегодня можно и срок огрести.
Валера, с днюхой!
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All These Things I Hate
Ответ Romeo Yankovich
для мирного неба над головой нужно желать здоровья другим. здоровья властям, особенно тому месту, надо которым должно быть мирное небо
У тебя небо не мирное?
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Wiley Fox
Это он про Эстонию

Я уверен, что валера с джавелином будет отстаивать Нарву. Родной город-форпост НАТО на границе с Россией

Он же а России просто зарабатывает, а деньги тратит на оборону Эстонии

Но, может, он папу и маму в Испанию перевез давно, где у него третий дом
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j30
Ответ Pigmalion
Да, в том числе и он.
так кто получается инициатор все этого кто залез первый в украину и раскачал страну и начал гражданскую войну? кто устроил переворот и побоище в киеве?
0
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All These Things I Hate
Ответ Pigmalion
Он пришел на Украину, создавать там уже не угрозу, а войну.
Так там война и так шла
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Iuasamotu
Ответ Ебздрогыч
Пожелание мирного неба может дискредитировать российскую армию
👍
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j30
Ответ Albert Rrahmani
Благодаря вови пу теперь граниица с НАТО станет еще больше, гении геополитики)))
так швеция и финляндия все равно потом решили бы вступить рано или поздно
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Pigmalion
Ответ j30
по донбассу он начал стрелять бомбить убивать в 2014 году ?
Да, в том числе и он.
+1
-1
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j30
Ответ Pigmalion
Он пришел на Украину, создавать там уже не угрозу, а войну.
по донбассу он начал стрелять бомбить убивать в 2014 году ?
+1
-3
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Albert Rrahmani
Ответ j30
это вова пу пришел к границам америки и нато создавать военные угрозы им?
Благодаря вови пу теперь граниица с НАТО станет еще больше, гении геополитики)))
+2
-1
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Pigmalion
Ответ j30
это вова пу пришел к границам америки и нато создавать военные угрозы им?
Он пришел на Украину, создавать там уже не угрозу, а войну.
+3
-2
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Осоавиахим
Ответ Carver
Соотечественники Карпина тоже.
Далеко не все соотечественники.
+2
0
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инок
Поздравляю Валерия с днем рождения! Желаю здоровья, семейного счастья, спортивного долголетия
и успехов на тренерском поприще.
+1
-1
0
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SergFed71
Валера, с наступившим!!!
+3
-1
+2
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j30
Ответ Барсик Юрана
Вова Пу противоположного мнения
это вова пу пришел к границам америки и нато создавать военные угрозы им?
+3
-5
-2
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Carver
Ответ Барсик Юрана
У Карпина паспорт России же, получается ты прав
Эстонии и Испании, вроде бы.
+1
-1
0
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Барсик Юрана
Ответ Carver
Соотечественники Карпина тоже.
У Карпина паспорт России же, получается ты прав
+2
-6
-4
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Павел Ларичев
Ответ Инна Навская
Молодец Карпин! И тебе мирного неба! Еще есть шанс ... Пока есть такие люди , которые не боятся в открытую говорить.
А что он сказал?
+6
-1
+5
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Romeo Yankovich
Ответ Барсик Юрана
Вова Пу противоположного мнения
он же главный оппозиционер народу. те хотят жить, он против, те хотят процветающие города, он против. либерал для российского народа
+2
-6
-4
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