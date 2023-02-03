«Здоровья мне, всем близким и мирного неба над головой». Карпин о желаниях на день рождения

Тренер « » и сборной России Валерий Карпин рассказал, чего желает на день рождения.

2 февраля Карпину исполнилось 54 года.

«Здоровья мне, всем моим близким и мирного неба над головой», – сказал тренер после матча Winline Зимнего кубка между «Ростовом» и « » (0:0, по пен. 2:1).

В ходе карьеры игрока Карпин выступал за «Спартак» и ряд европейских клубов, в том числе за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Затем он работал в московском клубе генеральным директором и тренером, тренировал «Мальорку», «Торпедо» Армавир и «Ростов».