Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил Бразилию. Результат был бы не хуже, чем на ЧМ-2022»

Ари пожелал Валерию Карпину стать тренером сборной Бразилии.

Сегодня главному тренеру « » и сборной России исполнилось 54 года.

«Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Он для меня многое сделал.

Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился.

Думаю, результат был бы не хуже, а может и лучше, чем последнее выступление сборной Бразилии на ЧМ в Катаре», – сказал экс-форвард « » и сборной России.

дошла до четвертьфинала , где уступила Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).

Ари: «РПЛ – 4-я в мире по уровню футбола после АПЛ, Бундеслиги и Примеры. Вы будете только процветать – нужно немного подождать»