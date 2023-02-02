Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил Бразилию. Результат был бы не хуже, чем на ЧМ-2022»
Ари пожелал Валерию Карпину стать тренером сборной Бразилии.
Сегодня главному тренеру «Ростова» и сборной России исполнилось 54 года.
«Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Он для меня многое сделал.
Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился.
Думаю, результат был бы не хуже, а может и лучше, чем последнее выступление сборной Бразилии на ЧМ в Катаре», – сказал экс-форвард «Спартака» и сборной России.
Сборная Бразилии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).
Ари: «РПЛ – 4-я в мире по уровню футбола после АПЛ, Бундеслиги и Примеры. Вы будете только процветать – нужно немного подождать»
И карпин его выгнал из Спартака
Что тут нечисто? Да просто газовый валера снова ослабил Спартак, а нечестный Ари перешёл в газовый фарм, где получил подъемные и много ещё отнял у Спартака важных очков
Довольны карпин, Ари и бандиты, которые владеют почти всеми контактами игроков в Спартаке
пацаны, мы все можем!
Молодец.