Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил Бразилию. Результат был бы не хуже, чем на ЧМ-2022»

Теги Спартак Ростов Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Ари ЧМ-2022 Футбол

Ари пожелал Валерию Карпину стать тренером сборной Бразилии.

Сегодня главному тренеру «Ростова» и сборной России исполнилось 54 года.

«Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Он для меня многое сделал.

Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился.

Думаю, результат был бы не хуже, а может и лучше, чем последнее выступление сборной Бразилии на ЧМ в Катаре», – сказал экс-форвард «Спартака» и сборной России.

Сборная Бразилии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).

Ари: «РПЛ – 4-я в мире по уровню футбола после АПЛ, Бундеслиги и Примеры. Вы будете только процветать – нужно немного подождать»

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28 комментариев

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За депутата ТерюшкоВа
Ари настоящий патриот России и пример для всех местных манкуртов, какими надо быть.
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Team_Coach
Он точно метит в депутаты
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Kezhmann
А его туда кто-то звал?
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Men77
"Неймар, вставай ёпты, хватит лежать ёпты!"
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Глеб Глебыч
кто-нибудь заткните уже его. у чувака вообще никакого самоуважения.
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Michael Boldyrev
Ответ В поисках смысла
Лучше пусть Путин возглавит Бразилию. Шучу, я никому не желаю зла.
Суринам напрягся.
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pulyalke
мостовой тогда в окно выйдет
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Павел Ермаков
Вот поржали бы все.)))Валера научил бы вас,как играть без полузащиты.)))
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В поисках смысла
Лучше пусть Путин возглавит Бразилию. Шучу, я никому не желаю зла.
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-2
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Hong Kil
Не будет Неймара в сборную приглашать, как у него заведено.
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Egor Aleksandrovich
Ответ maximilian_15
Любитель анилингуса
АРИлингуса
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Wiley Fox
Ари якобы опоздал из отпуска и попросил зарплату побольше

И карпин его выгнал из Спартака

Что тут нечисто? Да просто газовый валера снова ослабил Спартак, а нечестный Ари перешёл в газовый фарм, где получил подъемные и много ещё отнял у Спартака важных очков

Довольны карпин, Ари и бандиты, которые владеют почти всеми контактами игроков в Спартаке
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Гамаль Хайдаров
о, я че тогда тоже могу быть тренером сборной Бразилии,
пацаны, мы все можем!
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Sevuska
Если это произойдет то его родную Нарву переименуют в Валерию 😊
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Vatikan
Лучше Кононова.
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Jim Beam
Дайте ему уже веслом кто-нибудь
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ТТД Бубнова
Ответ NIRVANA
Чего этому Ари надо? В чем подвох? Чего он вечно несет?
В депутаты метит.
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Ебздрогыч
А Мостовой - Аргентину. Я бы с удовольствием понаблюдал бы за предматчевой пресс-конференцией
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Гамаль Хайдаров
значит такой же провальный
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граф Якунин
Поехавший.
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Саша Пушкин
Так там за результат спросить могут и матчи играть придется, а оно Карпину надо?!
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Кокич
А самбу Валера танцевать умеет?
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А.Э.РАСИМ
Ари отдыхает.
Молодец.
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Winterburn
Хочу, чтобы Ари возглавил Россию! Уверен, результат был бы лучше, чем в 2022.
0
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NIRVANA
Чего этому Ари надо? В чем подвох? Чего он вечно несет?
+18
0
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