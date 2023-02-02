Денис Бояринцев: «В России нет топовых тренеров на данном этапе. Карпин просто хороший специалист»

Теги Ростов Денис Бояринцев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Валерий Карпин Вторая лига Ференцварош Новосибирск Футбол

Денис Бояринцев не знает, есть ли в России тренеры европейского уровня.

Тренер «Новосибирска» поздравил Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня главному тренеру «Ростова» и сборной России исполнилось 54 года.

«Желаю Карпину терпения в такой нелегкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья.

На данном этапе в России нет топовых тренеров, поэтому Карпин просто хороший специалист.

Не знаю, есть в нашей стране тренер, соответствующий европейскому уровню. На данном этапе только Станислав Черчесов работает в Венгрии и добился там успехов», – сказал экс-футболист «Спартака».

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9 комментариев

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Биодудь
Ответ Zenith forever
Да во всем мире топовых тренеров с десяток, ну может чуть побольше, а остальные успешные тренеры - просто "хорошие специалисты"
Да какой десяток.
Гвардиола - шарлатан, который выигрывает только за счёт миллиардных трансферов. Клопп - физрук в очках, который ставит только бей-беги. Конте - физрук в парике, который постоянно ругается и больше двух сезонов не задерживается в клубе. Нагельсман - это вообще ещё не тренер. Остаётся разве что Анчелотти и Мостовой.
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Dertip
Ответ luckyanov
Да, некоторые клованы истинно веруют в это)
Практически все там
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nugoboss
Ответ Никому_никабельный
А Григорян
Воооо, точно!!! А он, у нас нет!
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Никому_никабельный
Ответ nugoboss
А как же, Гогниев 😁
А Григорян
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luckyanov
Ответ Dertip
Ща тебе питерские разъяснят про феномен Сережи))) какой там Клопп и Мауриньо🤣🤣
Да, некоторые клованы истинно веруют в это)
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Dertip
Ща тебе питерские разъяснят про феномен Сережи))) какой там Клопп и Мауриньо🤣🤣
+1
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+1
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Zenith forever
Да во всем мире топовых тренеров с десяток, ну может чуть побольше, а остальные успешные тренеры - просто "хорошие специалисты"
+1
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+1
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OldRedWhite
У Ари другое мнение !
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nugoboss
А как же, Гогниев 😁
+1
-1
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