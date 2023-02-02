Денис Бояринцев: «В России нет топовых тренеров на данном этапе. Карпин просто хороший специалист»
Денис Бояринцев не знает, есть ли в России тренеры европейского уровня.
Тренер «Новосибирска» поздравил Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня главному тренеру «Ростова» и сборной России исполнилось 54 года.
«Желаю Карпину терпения в такой нелегкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья.
На данном этапе в России нет топовых тренеров, поэтому Карпин просто хороший специалист.
Не знаю, есть в нашей стране тренер, соответствующий европейскому уровню. На данном этапе только Станислав Черчесов работает в Венгрии и добился там успехов», – сказал экс-футболист «Спартака».
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Гвардиола - шарлатан, который выигрывает только за счёт миллиардных трансферов. Клопп - физрук в очках, который ставит только бей-беги. Конте - физрук в парике, который постоянно ругается и больше двух сезонов не задерживается в клубе. Нагельсман - это вообще ещё не тренер. Остаётся разве что Анчелотти и Мостовой.