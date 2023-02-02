Денис Бояринцев: «В России нет топовых тренеров на данном этапе. Карпин просто хороший специалист»

не знает, есть ли в России тренеры европейского уровня.

Тренер « » поздравил с днем рождения. Сегодня главному тренеру « » и сборной России исполнилось 54 года.

«Желаю Карпину терпения в такой нелегкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья.

На данном этапе в России нет топовых тренеров, поэтому Карпин просто хороший специалист.

Не знаю, есть в нашей стране тренер, соответствующий европейскому уровню. На данном этапе только работает в Венгрии и добился там успехов», – сказал экс-футболист «Спартака».

Лещук о лучшем российском тренере: «Семак – по результатам. Ребята говорят, Карпин – топ. Черчесов объяснял так, будто десять лет играл в поле»

Геннадий Орлов: «В России слабые тренеры. На всю страну – Семак и Карпин. Школа очень низкого уровня»