Катарские инвесторы уверены, что Глейзеры примут их предложение по «МЮ». За клуб хотят 6+ млрд фунтов

Катарские инвесторы скоро сделают предложение о покупке « ».

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, частная группа богатых людей из Катара, воодушевленная чемпионатом мира, прошедшим в стране, хочет приобрести клуб, который они считают «жемчужиной футбольной короны».

В ближайшие дни они сделают Глейзерам предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Катарские инвесторы уверены, что их предложение будет принято.

Нынешние владельцы «Ман Юнайтед» хотят получить за клуб более 6 млрд фунтов. Также новым владельцам придется либо потратиться на реконструкцию « », либо снести легендарный стадион, чтобы построить на его месте новую ультрасовременную арену. Такой проект обойдется примерно в 2 млрд фунтов, и для группы катарских инвесторов эта сумма не станет проблемой.

В основе их заявки лежит болельщицкий азарт. Вероятно, в случае покупки «Манчестер Юнайтед» при решении вопроса о будущем «Олд Траффорд» они будут ориентироваться на мнение фанатов.

Одним из возможных препятствий для покупки «Манчестер Юнайтед» может стать то, что «ПСЖ» владеет катарская компания Qatar Sports Investments. Одна организация не может владеть двумя клубами, участвующими в одном турнире, а «МЮ» и « » могут встретиться в еврокубках.

Катарские инвесторы не заинтересованы в покупке части акций. Они готовы лишь на полноценное приобретение клуба. Отмечается, что инвесторы хотят использовать опыт от проведения ЧМ-2022. Поэтому они ищут новый проект.

Для осуществления сделки потребуется одобрение . Ожидается, что у покупки «МЮ» катарскими инвесторами будет много противников из-за проблем с соблюдением прав человека в этой стране.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани – фанат «Ман Юнайтед». Он очень хорошо знаком с историей клуба.

В 2011 году Аль Тани предложил Глейзерам более 1 млрд фунтов за «Юнайтед», но получил отказ. В том же году катарцы купили 70% акций «ПСЖ».

Конкурировать с катарцами из покупку «МЮ» будет Джим Рэтклифф, богатейший человек Великобритании, который всю жизнь болеет за «Ман Юнайтед».