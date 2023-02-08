Катарские инвесторы уверены, что Глейзеры примут их предложение по «МЮ». За клуб хотят 6+ млрд фунтов

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Глейзеры деньги Футбол

Катарские инвесторы скоро сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, частная группа богатых людей из Катара, воодушевленная чемпионатом мира, прошедшим в стране, хочет приобрести клуб, который они считают «жемчужиной футбольной короны».

В ближайшие дни они сделают Глейзерам предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Катарские инвесторы уверены, что их предложение будет принято.

Нынешние владельцы «Ман Юнайтед» хотят получить за клуб более 6 млрд фунтов. Также новым владельцам придется либо потратиться на реконструкцию «Олд Траффорд», либо снести легендарный стадион, чтобы построить на его месте новую ультрасовременную арену. Такой проект обойдется примерно в 2 млрд фунтов, и для группы катарских инвесторов эта сумма не станет проблемой.

В основе их заявки лежит болельщицкий азарт. Вероятно, в случае покупки «Манчестер Юнайтед» при решении вопроса о будущем «Олд Траффорд» они будут ориентироваться на мнение фанатов.

Одним из возможных препятствий для покупки «Манчестер Юнайтед» может стать то, что «ПСЖ» владеет катарская компания Qatar Sports Investments. Одна организация не может владеть двумя клубами, участвующими в одном турнире, а «МЮ» и «ПСЖ» могут встретиться в еврокубках.

Катарские инвесторы не заинтересованы в покупке части акций. Они готовы лишь на полноценное приобретение клуба. Отмечается, что инвесторы хотят использовать опыт от проведения ЧМ-2022. Поэтому они ищут новый проект.

Для осуществления сделки потребуется одобрение АПЛ. Ожидается, что у покупки «МЮ» катарскими инвесторами будет много противников из-за проблем с соблюдением прав человека в этой стране.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани – фанат «Ман Юнайтед». Он очень хорошо знаком с историей клуба.

В 2011 году Аль Тани предложил Глейзерам более 1 млрд фунтов за «Юнайтед», но получил отказ. В том же году катарцы купили 70% акций «ПСЖ».

Конкурировать с катарцами из покупку «МЮ» будет Джим Рэтклифф, богатейший человек Великобритании, который всю жизнь болеет за «Ман Юнайтед».

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14 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ Schiaff1no
Это ж УЕФА, если пошаманить с чемоданчиками, то можно. Ред Булл стал "как бэ" спонсором Зальцбурга и "как бэ" соглашение о сотрудничестве между клубами разорвали-совет директоров поменяли, и всех устроило
НЕТ! Это spors.ru и "журналисты" пишут даже не зная до конца регламент на эту тему.
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Мистер Робот
Да купили бы уже быстрее, а то все флиртуют. Хоть деньги будут на Осимхена и Беллингема(учитывая как Ливерпуль выступает, может даже в 4ку не запрыгнет и без ЛЧ)
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Адепт Суперлиги
Ответ Алексей Гусев
Одним из возможных препятствий для покупки «Манчестер Юнайтед» может стать то, что «ПСЖ» владеет катарская компания Qatar Sports Investments. Одна организация не может владеть двумя клубами, участвующими в одном турнире, а «МЮ» и «ПСЖ» могут встретиться в еврокубках. ------------------------------------------------------ Я что то недопонял, давно ли правила поменяли, или Ред Булл и РБ не играли в одном ЕК ни разу?
Тоже об этом сразу подумал. Вероятно, они юридически разделены настолько, чтобы не попадать под это правило, хотя это абсурд.
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Schiaff1no
Ответ Алексей Гусев
Одним из возможных препятствий для покупки «Манчестер Юнайтед» может стать то, что «ПСЖ» владеет катарская компания Qatar Sports Investments. Одна организация не может владеть двумя клубами, участвующими в одном турнире, а «МЮ» и «ПСЖ» могут встретиться в еврокубках. ------------------------------------------------------ Я что то недопонял, давно ли правила поменяли, или Ред Булл и РБ не играли в одном ЕК ни разу?
Это ж УЕФА, если пошаманить с чемоданчиками, то можно.
Ред Булл стал "как бэ" спонсором Зальцбурга и "как бэ" соглашение о сотрудничестве между клубами разорвали-совет директоров поменяли, и всех устроило
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Алексей Гусев
Ответ Олег Овчинников
АПЛ: Арабская Премьер Лига
Арабско-Американская всё же
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Vadim Kovalev
Ответ Олег Овчинников
АПЛ: Арабская Премьер Лига
Красавчик)
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Мистер Робот
Чет как-то жиденько тут с новостями про катарцев, англоязычном твиттере все на ушах, уже Мбаппе одели в футболку МЮ.
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che kaif
У ПСЖ будет новый фарм
+3
-2
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Jesse Boy
всё меньше и меньше романтики футбола, одни бабки во главе... и вроде понятно, но всё равно немного печально
+3
0
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Никита Тарарыев
Ответ Олег Овчинников
АПЛ: Арабская Премьер Лига
В голос))
+1
-1
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Slavanya
На фоне новостей о Ман Сити и ТО Челси это выглядит нереально. Просто куча арабско/американских денег борется с другой кучей арабско/американских денег чтобы выйти в турнир в котором остальные лиги справляются силами своих денег, и как чаще бывает (исключение Челси последних лет) там проиграть
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Алексей Гусев
Одним из возможных препятствий для покупки «Манчестер Юнайтед» может стать то, что «ПСЖ» владеет катарская компания Qatar Sports Investments. Одна организация не может владеть двумя клубами, участвующими в одном турнире, а «МЮ» и «ПСЖ» могут встретиться в еврокубках.
------------------------------------------------------
Я что то недопонял, давно ли правила поменяли, или Ред Булл и РБ не играли в одном ЕК ни разу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Овчинников
АПЛ: Арабская Премьер Лига
+20
-1
+19
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Адепт Суперлиги
Не примут. Происходит распил АПл между пендосней, сейчас если клубы и будут продаваться, то только америкосам.
+1
-4
-3
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